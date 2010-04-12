Додано: Суб 24 лис, 2018 23:55

дарий написав: Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем....

Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем....

Люди доведены решительными реформами до грани выживания,до бакса уже никому нет дела,сдают на хлебушек и задумались о грндепо даже ярые противники "бумаги",реформы не тётка,пришёл гадина,кто мог подумать 5 лет назад,что таким весельем всё закончится, а дальше всё ещё туманнее : эл.энергия по 3 гривны,газ тоже взял только временно передышку,тарифы,цены...Облавы устраивают на фирмах,неучтённых штрафуют капитально,21000 штраф нелегалу,плюс работодателю "как договоришься" но пугают что от 100 000,многие потянулись оформляться....Весной можно дёрнуть курс хоть на 25 и ниже,никто не заметит и цены тоже,только засуетятся севшие в последний вагон по 28 и выше.п.с. а если ЮВТ или Бойко организуют "мир",санкции снимают с агрессора, дерево ракетой вверх,а за ним и гривна?А вдруг будет ещё 20 гривен за доллар или ещё ниже,шуба у многих аналитикоФФ завернётся