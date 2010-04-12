Если вернуться к Теме - за последние две недели ничего не изменилось.
Любые попытки кача получают быстрый отпор...
Понедельник межбанк - 27.70-72
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:16
Re: Валютный рынок в контексте
Если вернуться к Теме - за последние две недели ничего не изменилось.
Любые попытки кача получают быстрый отпор...
Понедельник межбанк - 27.70-72
Востаннє редагувалось дарий в Суб 24 лис, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:21
Re: Валютный рынок в контексте
Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем....
Главное - не лыкаться на грн. депо на "Полгода" даже под 20-21 процента и выше...
Курсом управлять, как уже показал Опыт, гораздо проще, чем ценами....
Востаннє редагувалось дарий в Суб 24 лис, 2018 23:42, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:24
Re: Валютный рынок в контексте
И шо вы предлагаете? Лучше худой мир? Или..до победного конца?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:46
Пора уже записываться в бригады и начинать отсыпать сарматские валы на северо-востоке , чтобы саранчу остановить .
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:55
Люди доведены решительными реформами до грани выживания,до бакса уже никому нет дела,сдают на хлебушек и задумались о грндепо даже ярые противники "бумаги",реформы не тётка,пришёл гадина,кто мог подумать 5 лет назад,что таким весельем всё закончится, а дальше всё ещё туманнее : эл.энергия по 3 гривны,газ тоже взял только временно передышку,тарифы,цены...
Облавы устраивают на фирмах,неучтённых штрафуют капитально,21000 штраф нелегалу,плюс работодателю "как договоришься" но пугают что от 100 000,многие потянулись оформляться....
Весной можно дёрнуть курс хоть на 25 и ниже,никто не заметит и цены тоже,только засуетятся севшие в последний вагон по 28 и выше.
п.с. а если ЮВТ или Бойко организуют "мир",санкции снимают с агрессора, дерево ракетой вверх,а за ним и гривна?
А вдруг будет ещё 20 гривен за доллар или ещё ниже,шуба у многих аналитикоФФ завернётся
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:04
Re: Валютный рынок в контексте
Все трындят - ничего не меняется...
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:10
Загон оленей еще должен быть, возможно в январе. Но ниже 27.5 это бабка надвое сказала.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:12
Re: Валютный рынок в контексте
Новая тема.
Очень редко езжу по ночам... Теперь уже из принципа.
Куча грамотных галогенов считают себя Самыми умными... Повбывав бы гадив!!!!
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