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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6851685268536854>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:16

Re: Валютный рынок в контексте

Если вернуться к Теме - за последние две недели ничего не изменилось.
Любые попытки кача получают быстрый отпор...

Понедельник межбанк - 27.70-72 :roll:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 24 лис, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:21

Re: Валютный рынок в контексте

Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем.... :oops:

Главное - не лыкаться на грн. депо на "Полгода" даже под 20-21 процента и выше... :lol:

Курсом управлять, как уже показал Опыт, гораздо проще, чем ценами.... :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 24 лис, 2018 23:42, всього редагувалось 5 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:24

Re: Валютный рынок в контексте

tea написав:
  Binimovich написав:дык, а кто, если она? согласно рейтингу и финансовым возможностям может пройти во второй тур?

Є чотири найрейтинговіші кандидати,один з яких,скоріш за все,і стане президентом.Вакарчука і Зеленського не рахую,бо їх включають в рейтинги без їх бажання балотуватись.
Так от в разі перемоги Порошенка або Гриценка,які продовжать прозахідний курс країни,нас може очікувати ескалація війни на Сході.В разі перемоги Тимошенко або Бойко нас очікує мир на умовах Кремля.
Отакий невеликий вибір.
И шо вы предлагаете? Лучше худой мир? Или..до победного конца?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:46

  zРадио написав:
  ihorkyiv написав:Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.


Плюсую! Арестович, выходит, такая же вата, как и "крымнаши", которым обязательно нужно присоединять к себе какие-то балласты.

Когда РФ будет разваливаться, нам нужно будет защищать себя, как никогда раньше. Историю забывать не стоит - на месте мордора может образоваться только другой мордор! Век назад россия так распадалась, что украинским территориям досталось больше, чем каким-либо другим.

PS: я скептичен относительно возможности развала РФ в ближайшей исторической перспективе (10-15 лет), но в средней (20-50 лет) это случится наверняка. И встречать этот развал нужно будет не с ухмылкой на лице, а автоматом в руках

Пора уже записываться в бригады и начинать отсыпать сарматские валы на северо-востоке , чтобы саранчу остановить .
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:55

  дарий написав:Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем.... :oops:

Люди доведены решительными реформами до грани выживания,до бакса уже никому нет дела,сдают на хлебушек и задумались о грндепо даже ярые противники "бумаги",реформы не тётка,пришёл гадина,кто мог подумать 5 лет назад,что таким весельем всё закончится, а дальше всё ещё туманнее : эл.энергия по 3 гривны,газ тоже взял только временно передышку,тарифы,цены...
Облавы устраивают на фирмах,неучтённых штрафуют капитально,21000 штраф нелегалу,плюс работодателю "как договоришься" но пугают что от 100 000,многие потянулись оформляться....
Весной можно дёрнуть курс хоть на 25 и ниже,никто не заметит и цены тоже,только засуетятся севшие в последний вагон по 28 и выше.
п.с. а если ЮВТ или Бойко организуют "мир",санкции снимают с агрессора, дерево ракетой вверх,а за ним и гривна?
А вдруг будет ещё 20 гривен за доллар или ещё ниже,шуба у многих аналитикоФФ завернётся :lol:
somilitark
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3
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:00

somilitark
Теперь уже я не понял... Кто из нас Сом. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:04

Re: Валютный рынок в контексте

Все трындят - ничего не меняется...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:10

  дарий написав:Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем.... :oops:
Загон оленей еще должен быть, возможно в январе. Но ниже 27.5 это бабка надвое сказала.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:12

Re: Валютный рынок в контексте

Новая тема.
Очень редко езжу по ночам... Теперь уже из принципа.
Куча грамотных галогенов считают себя Самыми умными... Повбывав бы гадив!!!!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:28

  дарий написав:Новая тема.
Очень редко езжу по ночам... Теперь уже из принципа.
Куча грамотных галогенов считают себя Самыми умными... Повбывав бы гадив!!!!

Я таким дальний включаю.
Щас б ляхе ров переловят, займутся техосмотрами. Рано или поздно.
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