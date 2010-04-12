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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6851685268536854

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:41

serg1974
Против галогена - прием сомнительный... У них дальний ничем не лучше.. :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:42

Re: Валютный рынок в контексте

Все могут поставить этот (да пошли вы все подальше, мне лично хорошо).

С нашими плохо обозначенными трассами (теперь уже и при отличном местами покрытии) -как по мне - доп. аварийность... :cry:

Седня с нашего колхоза до Харькова -200 км - за 2 часа доскакал... Дорога - отличная- местами нет пока разметки.

В 2016 - до 5 часов было...

Полчаса далее по Первой столице очень вспоминал Гепу... Круче токо Полтава. :D
(да простят меня харьковские... :oops: ) :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 лис, 2018 00:56, всього редагувалось 4 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:46

  serg1974 написав:.............
Знакомая платёжка . Дом средний или верхний ? За снег платите столько же как и владелец 120+ метров?

За снег не проверял, но, вроде, одинаково.
Что такое "Дом средний или верхний"?

freeze
Вы с единицами не напутали?
Ваша новая цена 1373 грн/ГДж = 5748 грн/ГКал, старая 1057 грн/ГДж = 4425 грн/ГКал. Как-то слишком дорого. У нас старая цена 1440 грн/ГКал.
Всё же, видимо, у вас за ГКал.
Но тогда странно, даже ваша новая цена 1373 грн/ГКал ниже нашей старой 1440 грн/ГКал. Но при этом гор. вода у вас дороже - было 91 грн/куб, а у нас 73,87+8,62 = 82,49 грн/куб.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:47

  serg1974 написав:
  дарий написав:Новая тема.
Очень редко езжу по ночам... Теперь уже из принципа.
Куча грамотных галогенов считают себя Самыми умными... Повбывав бы гадив!!!!

Я таким дальний включаю.
Щас б ляхе ров переловят, займутся техосмотрами. Рано или поздно.

Як крайній захід для "упоротих" колись допомагала пошукова фара в салоні ("штурман" підсвічував при потребі "вилікувати" любителя засліплювати зустрічних).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:58

кто мог подумать 5 лет назад,что таким весельем всё закончится

Кто мог думать, тот мог и подумать. :)
После событий 5-летней давности единственный вариант избежать "веселья" был - массированные зарубежные инвестиции. Но ... чего нет, того нет. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 01:21

  Binimovich написав:........
По госкомстату 7000+, не?

Уже в мае ср. зарплата 8725 грн., а с июня 9000+-.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 01:21

  ЛАД написав:
кто мог подумать 5 лет назад,что таким весельем всё закончится

Кто мог думать, тот мог и подумать. :)
После событий 5-летней давности единственный вариант избежать "веселья" был - массированные зарубежные инвестиции. Но ... чего нет, того нет. :(

Раздел фантастики этажом выше.(с)
jabba
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  #<1 ... 6851685268536854
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