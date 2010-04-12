serg1974
Против галогена - прием сомнительный... У них дальний ничем не лучше..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:41
serg1974
Против галогена - прием сомнительный... У них дальний ничем не лучше..
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:42
Re: Валютный рынок в контексте
Все могут поставить этот (да пошли вы все подальше, мне лично хорошо).
С нашими плохо обозначенными трассами (теперь уже и при отличном местами покрытии) -как по мне - доп. аварийность...
Седня с нашего колхоза до Харькова -200 км - за 2 часа доскакал... Дорога - отличная- местами нет пока разметки.
В 2016 - до 5 часов было...
Полчаса далее по Первой столице очень вспоминал Гепу... Круче токо Полтава.
(да простят меня харьковские... )
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 лис, 2018 00:56, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:46
За снег не проверял, но, вроде, одинаково.
Что такое "Дом средний или верхний"?
freeze
Вы с единицами не напутали?
Ваша новая цена 1373 грн/ГДж = 5748 грн/ГКал, старая 1057 грн/ГДж = 4425 грн/ГКал. Как-то слишком дорого. У нас старая цена 1440 грн/ГКал.
Всё же, видимо, у вас за ГКал.
Но тогда странно, даже ваша новая цена 1373 грн/ГКал ниже нашей старой 1440 грн/ГКал. Но при этом гор. вода у вас дороже - было 91 грн/куб, а у нас 73,87+8,62 = 82,49 грн/куб.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:47
Як крайній захід для "упоротих" колись допомагала пошукова фара в салоні ("штурман" підсвічував при потребі "вилікувати" любителя засліплювати зустрічних).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:58
Кто мог думать, тот мог и подумать.
После событий 5-летней давности единственный вариант избежать "веселья" был - массированные зарубежные инвестиции. Но ... чего нет, того нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 01:21
Уже в мае ср. зарплата 8725 грн., а с июня 9000+-.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 01:21
Додано: Нед 25 лис, 2018 01:59
Помню, что пару лет назад по дороге из Харькова в Киев самый ужас был именно в Полтаве - ямы и полное отсутствие разметки. Вот после Полтавы начиналась нормальная дорога. Что-то изменилось?
Додано: Нед 25 лис, 2018 02:08
Придется учиться работать на падающем рынке. Сейчас с копеечной выгодой это можно делать даже в течение дня.
Вместо тысячи слов -
Я этот график еще до пика в 28,50 показывал. И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.
Додано: Нед 25 лис, 2018 02:12
Ну ослепишь ты его дальним, он в тебя врежется. Легче станет?
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