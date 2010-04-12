Tolevas написав:Помню, что пару лет назад по дороге из Харькова в Киев самый ужас был именно в Полтаве - ямы и полное отсутствие разметки. Вот после Полтавы начиналась нормальная дорога. Что-то изменилось?
Стало еще Лучше!!!!
Ям в Полтаве уже практически нет, как, впрочем, и того, что называется "Дорога".
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 лис, 2018 02:33, всього редагувалось 2 разів.
дарий написав:Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем....
Придется учиться работать на падающем рынке. Сейчас с копеечной выгодой это можно делать даже в течение дня. Вместо тысячи слов -
Я этот график еще до пика в 28,50 показывал. И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.