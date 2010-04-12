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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6852685368546855

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:14

  дарий написав:serg1974
Против галогена - прием сомнительный... У них дальний ничем не лучше.. :cry:


Переводите взгляд на правую обочину. Помогает.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Помню, что пару лет назад по дороге из Харькова в Киев самый ужас был именно в Полтаве - ямы и полное отсутствие разметки. Вот после Полтавы начиналась нормальная дорога. Что-то изменилось?


Стало еще Лучше!!!!

Ям в Полтаве уже практически нет, как, впрочем, и того, что называется "Дорога".
:lol:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 лис, 2018 02:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Переводите взгляд на правую обочину. Помогает.


Пасиба! Лишь бы косоглазие не осталось на всю жисть..
8)
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:57

  Tolevas написав:
  дарий написав:Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем.... :oops:


Придется учиться работать на падающем рынке. Сейчас с копеечной выгодой это можно делать даже в течение дня.
Вместо тысячи слов -
Зображення

Я этот график еще до пика в 28,50 показывал. И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.


https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 5a3922.jpg
дарий
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