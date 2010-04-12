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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6852685368546855

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 938
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
598
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:08

  Tolevas написав:
  дарий написав:
Полчаса далее по Первой столице очень вспоминал Гепу... Круче токо Полтава. :D
(да простят меня харьковские... :oops: ) :mrgreen:


Помню, что пару лет назад по дороге из Харькова в Киев самый ужас был именно в Полтаве - ямы и полное отсутствие разметки. Вот после Полтавы начиналась нормальная дорога. Что-то изменилось?

Наскільки я уявляю, міська влада не "опікується" дорогами загальнодержавного значення, що закріплені за "облавтодорами" (в Запоріжжі, Полтаві тощо такі дороги проходять не зовсім містом).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:39

  zРадио написав:
  ihorkyiv написав:Ні в якому разі. Ракову пухлину видаляють і утилізують, а не приєднують до здорового тіла.


Плюсую! Арестович, выходит, такая же вата, как и "крымнаши", которым обязательно нужно присоединять к себе какие-то балласты.

Когда РФ будет разваливаться, нам нужно будет защищать себя, как никогда раньше. Историю забывать не стоит - на месте мордора может образоваться только другой мордор! Век назад россия так распадалась, что украинским территориям досталось больше, чем каким-либо другим.

PS: я скептичен относительно возможности развала РФ в ближайшей исторической перспективе (10-15 лет), но в средней (20-50 лет) это случится наверняка. И встречать этот развал нужно будет не с ухмылкой на лице, а автоматом в руках

Не ними те бред
Изучайте историю,например в 33 украинцыхотели выползти в Россию,а их не выпускали с автоматами,где были Ваши друзья европейцы чего не помогли и не приютили ?
Моразм во время майдана и после крепчает,не хотели быть под тираном за копеешный газ,так американский у друзей по пятерной цене будете покупать.
А они все ждут что кто-то развалится,скорее европа и америка развалится :lol:
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:40

Re: Валютный рынок в контексте

centurionus написав:Наскільки я уявляю, міська влада не "опікується" дорогами загальнодержавного значення, що закріплені за "облавтодорами" (в Запоріжжі, Полтаві тощо такі дороги проходять не зовсім містом).

То напевно хитрий план колишнього мера для відлякування туристів)) Майже так. Ту ділянку кілька років футболили між собою міська влада і обласна. Тепер мера "звільнили" і приступили до початку роботи тиждень тому. Влітку планують закінчити, якщо вистачить 142млн, що виділяють з обох бюджетів.
https://poltava.depo.ua/ukr/poltava/u-p ... 1119871844
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:46

Re: Валютный рынок в контексте

Gumanoid написав:Изучайте историю,например в 33 украинцыхотели выползти в Россию,а их не выпускали с автоматами

Проснулась нечисть з автоматом, доки модери ще сплять.(
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 09:16

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Путін до того моменту,доки не введе Північний потік-2,буде залежати від української труби і тричі подумає,перш ніж напасти на Україну.Після вводу ПП-2 його вже нічого не зупинятиме.

Ви повторюєте озвучені "логічні" ланцюжки з МЗС.
Критичної залежності у РФ від місцевої труби немає. Навпаки, є залежність України від газу з труби. На мою думку, головний чинник, що стримує гебістів, - політичні наслідки високого рівня можливих людських втрат (на даний момент).
План щодо газу, гадаю, такий. Припинити взимку року N подачу газу (як варіант, диверсії на трубах, щоб розповідати лицемірам з ойропи, що "це не ми, вони самі..."). Спричинити суцільний колапс. Взяти "голими руками" в зручний на той момент спосіб.
P.S. Без газу з рф неможливо підтримати тиск в трубі по Україні (обсягів власного газу не вистачить для цього). Ніхто, звичайно, рішенням технічних проблем не займається.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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