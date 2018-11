Додано: Нед 25 лис, 2018 08:08

Tolevas написав: дарий написав:

Полчаса далее по Первой столице очень вспоминал Гепу... Круче токо Полтава.

(да простят меня харьковские... ) Полчаса далее по Первой столице очень вспоминал Гепу... Круче токо Полтава.(да простят меня харьковские...



Помню, что пару лет назад по дороге из Харькова в Киев самый ужас был именно в Полтаве - ямы и полное отсутствие разметки. Вот после Полтавы начиналась нормальная дорога. Что-то изменилось? Помню, что пару лет назад по дороге из Харькова в Киев самый ужас был именно в Полтаве - ямы и полное отсутствие разметки. Вот после Полтавы начиналась нормальная дорога. Что-то изменилось?

Наскільки я уявляю, міська влада не "опікується" дорогами загальнодержавного значення, що закріплені за "облавтодорами" (в Запоріжжі, Полтаві тощо такі дороги проходять не зовсім містом). Наскільки я уявляю, міська влада не "опікується" дорогами загальнодержавного значення, що закріплені за "облавтодорами" (в Запоріжжі, Полтаві тощо такі дороги проходять не зовсім містом).

