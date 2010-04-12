дарий написав:Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем....
Придется учиться работать на падающем рынке. Сейчас с копеечной выгодой это можно делать даже в течение дня. Вместо тысячи слов -
Я этот график еще до пика в 28,50 показывал. И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.
Tolevas написав:Помню, что пару лет назад по дороге из Харькова в Киев самый ужас был именно в Полтаве - ямы и полное отсутствие разметки. Вот после Полтавы начиналась нормальная дорога. Что-то изменилось?
Стало еще Лучше!!!!
Ям в Полтаве уже практически нет, как, впрочем, и того, что называется "Дорога".
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 лис, 2018 02:33, всього редагувалось 2 разів.
дарий написав:Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем....
Придется учиться работать на падающем рынке. Сейчас с копеечной выгодой это можно делать даже в течение дня. Вместо тысячи слов -
Я этот график еще до пика в 28,50 показывал. И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.
centurionus написав:Наскільки я уявляю, міська влада не "опікується" дорогами загальнодержавного значення, що закріплені за "облавтодорами" (в Запоріжжі, Полтаві тощо такі дороги проходять не зовсім містом).
То напевно хитрий план колишнього мера для відлякування туристів)) Майже так. Ту ділянку кілька років футболили між собою міська влада і обласна. Тепер мера "звільнили" і приступили до початку роботи тиждень тому. Влітку планують закінчити, якщо вистачить 142млн, що виділяють з обох бюджетів. https://poltava.depo.ua/ukr/poltava/u-p ... 1119871844