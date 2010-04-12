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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6849685068516852>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:08

  дарий написав:Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем.... :oops:


Придется учиться работать на падающем рынке. Сейчас с копеечной выгодой это можно делать даже в течение дня.
Вместо тысячи слов -
Зображення

Я этот график еще до пика в 28,50 показывал. И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:12

  serg1974 написав:
  дарий написав:Новая тема.
Очень редко езжу по ночам... Теперь уже из принципа.
Куча грамотных галогенов считают себя Самыми умными... Повбывав бы гадив!!!!

Я таким дальний включаю.
Щас б ляхе ров переловят, займутся техосмотрами. Рано или поздно.


Ну ослепишь ты его дальним, он в тебя врежется. Легче станет?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:14

  дарий написав:serg1974
Против галогена - прием сомнительный... У них дальний ничем не лучше.. :cry:


Переводите взгляд на правую обочину. Помогает.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Помню, что пару лет назад по дороге из Харькова в Киев самый ужас был именно в Полтаве - ямы и полное отсутствие разметки. Вот после Полтавы начиналась нормальная дорога. Что-то изменилось?


Стало еще Лучше!!!!

Ям в Полтаве уже практически нет, как, впрочем, и того, что называется "Дорога".
:lol:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 лис, 2018 02:33, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Переводите взгляд на правую обочину. Помогает.


Пасиба! Лишь бы косоглазие не осталось на всю жисть..
8)
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:57

  Tolevas написав:
  дарий написав:Плавно становлюсь Сомиком и, думаю, при небольших отскоках вверх - к выборам до ниже 27.50 уйдем.... :oops:


Придется учиться работать на падающем рынке. Сейчас с копеечной выгодой это можно делать даже в течение дня.
Вместо тысячи слов -
Зображення

Я этот график еще до пика в 28,50 показывал. И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.


https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 5a3922.jpg
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 05:50

  ЛАД написав:
  serg1974 написав:.............
Знакомая платёжка . Дом средний или верхний ? За снег платите столько же как и владелец 120+ метров?

За снег не проверял, но, вроде, одинаково.
Что такое "Дом средний или верхний"?
.

Подумал что это у вас Алексеевка, где у этой компании 3 дома рядом. Остаётся Холодная гора и Салтовка.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:08

  Tolevas написав:
  дарий написав:
Полчаса далее по Первой столице очень вспоминал Гепу... Круче токо Полтава. :D
(да простят меня харьковские... :oops: ) :mrgreen:


Помню, что пару лет назад по дороге из Харькова в Киев самый ужас был именно в Полтаве - ямы и полное отсутствие разметки. Вот после Полтавы начиналась нормальная дорога. Что-то изменилось?

Наскільки я уявляю, міська влада не "опікується" дорогами загальнодержавного значення, що закріплені за "облавтодорами" (в Запоріжжі, Полтаві тощо такі дороги проходять не зовсім містом).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:40

Re: Валютный рынок в контексте

centurionus написав:Наскільки я уявляю, міська влада не "опікується" дорогами загальнодержавного значення, що закріплені за "облавтодорами" (в Запоріжжі, Полтаві тощо такі дороги проходять не зовсім містом).

То напевно хитрий план колишнього мера для відлякування туристів)) Майже так. Ту ділянку кілька років футболили між собою міська влада і обласна. Тепер мера "звільнили" і приступили до початку роботи тиждень тому. Влітку планують закінчити, якщо вистачить 142млн, що виділяють з обох бюджетів.
https://poltava.depo.ua/ukr/poltava/u-p ... 1119871844
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:09

  serg1974 написав:
  ЛАД написав:
  serg1974 написав:.............
Знакомая платёжка . Дом средний или верхний ? За снег платите столько же как и владелец 120+ метров?

За снег не проверял, но, вроде, одинаково.
Что такое "Дом средний или верхний"?
.

Подумал что это у вас Алексеевка, где у этой компании 3 дома рядом. Остаётся Холодная гора и Салтовка.

Ну зачем так! Харьков - город большой и не ограничивается 3 районами. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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