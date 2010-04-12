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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6849685068516852

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:12

Харьков дружно 93 - 97.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:02

  Tolevas написав:Харьков дружно 93 - 97.


7км 89-95
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.
Возможно зря, в этом году можно было мариновать на депо. В след. думаю будет примерно также, кратковременный загон может случится. Я оставил часть гриши, на недельке телепается.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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