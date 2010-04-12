|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:39
Tolevas написав:
И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.
Возможно зря, в этом году можно было мариновать на депо. В след. думаю будет примерно также, кратковременный загон может случится. Я оставил часть гриши, на недельке телепается.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:59
Proofy написав: Tolevas написав:
И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.
Возможно зря, в этом году можно было мариновать на депо. В след. думаю будет примерно также, кратковременный загон может случится. Я оставил часть гриши, на недельке телепается.
"неделька" это в Эксиме?
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 836
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:06
дарий написав:
Все могут поставить этот (да пошли вы все подальше, мне лично хорошо).
Я это называю пид0р-светом
Только не юля
-
vovan_prm
-
-
- Повідомлень: 1811
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:08
дарий написав:serg1974
Против галогена - прием сомнительный... У них дальний ничем не лучше..
Про шо речь?
По моему галогены не при делах , так как на них ездили много лет ,главное на регулировочный стенд хоть раз в год заехать .
А потом паявились "село ксеноны" и "китай светадиоды" которые хрен настроиш и хер хто их хочет настраивать и вот эта х... ня и слепит нас
повбивавби этих калхозников.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1242
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13775
|1568537
|
Нед 25 лис, 2018 15:46
Zebra
|
|6500
|1374500
|
|
|159
|247256
|
|