RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6850685168526853>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.
Возможно зря, в этом году можно было мариновать на депо. В след. думаю будет примерно также, кратковременный загон может случится. Я оставил часть гриши, на недельке телепается.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 24.10.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:59

  Proofy написав:
  Tolevas написав:И на 27,90 стопорнул покупки доллара (скопилась летом на депо куча гривни), несмотря на прогнозы 30 и выше. Но смелости засунуть оставшуюся гривню на депо не хватило.
Возможно зря, в этом году можно было мариновать на депо. В след. думаю будет примерно также, кратковременный загон может случится. Я оставил часть гриши, на недельке телепается.


"неделька" это в Эксиме?
Tolevas
 
Повідомлень: 837
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:06

  дарий написав:Все могут поставить этот (да пошли вы все подальше, мне лично хорошо).

Я это называю пид0р-светом
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1811
З нами з: 09.09.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:08

  дарий написав:serg1974
Против галогена - прием сомнительный... У них дальний ничем не лучше.. :cry:

Про шо речь? :shock:
По моему галогены не при делах , так как на них ездили много лет ,главное на регулировочный стенд хоть раз в год заехать .
А потом паявились "село ксеноны" и "китай светадиоды" которые хрен настроиш и хер хто их хочет настраивать и вот эта х... ня и слепит нас :twisted: повбивавби этих калхозников.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 23.05.14
Подякував: 266 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:34

Re: Валютный рынок в контексте

  centurionus написав:Наскільки я уявляю, міська влада не "опікується" дорогами загальнодержавного значення, що закріплені за "облавтодорами" (в Запоріжжі, Полтаві тощо такі дороги проходять не зовсім містом).


Пишу именно про дороги по городу. Как раз державни усе гаразд! :)

Если по Харькову объездная хотя б двухполоска есть, то про Полтаву таке даже не слышал... :(
По Харькову уточню - получасовая хрень после въезда в город до центра со стороны изюмокупянска...

Потом от центра (через город) до Полтавы очень даже не плохо...
И, харьковчане пишут, шо гепа начал во дворах делать дороги...

Во дворах, куда я заглядывал - :mrgreen:

Про смену власти полтавской читал... Давно Пора было! Тихе болото затерялось между востоком и западом...

в 1985, будучи студентом ХИЭИ, первый раз чистую и грамотную украинскую речь услышал от толкового парня с Лубен. До этого воспринималось как тупой колхоз... :cry:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 лис, 2018 20:00, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 769
З нами з: 21.01.17
Подякував: 347 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:56

  дарий написав:Если по Харькову объездная хотя б однополоска есть, то про Полтаву таке даже не слышал... :(


Если по Харькову ездить по центральным улицам, то все прекрасно.
Проспект Гагарина, Клочковская, Сумская, пр-т Науки и так далее. Близки к идеалу,
Окружная тоже норм.
Главное на Баварию не заезжать. Ну или на нечто подобное.
Ну и пригородные дороги весной были в жутком состоянии, например дорога через Васищево на Змиев и дальше. Но к середине лета все подлатали, ну или почти все, перестелили заново целые участки дороги. ДАЖЕ Васищево сделали - место, где дороги не было уже несколько лет, одни ямы.
Tolevas
 
Повідомлень: 837
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:07

Tolevas
Сумская - тема отдельная... :D

Клочковскую забабахали отлично!

А окружная точно оставляет желать лучшего.... :oops:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 769
З нами з: 21.01.17
Подякував: 347 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:14

ну раз такая пьянка... задам вопрос, может кто знает
А в каком состоянии сейчас от Харькова до Изюма? и от Изюма до Славянска?
было дело пружину там оставил..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
Повідомлень: 509
З нами з: 21.10.10
Подякував: 152 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:20

user412
Кризис близко говорите ? январь 2018 ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1773
З нами з: 31.08.09
Подякував: 141 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:23

user412

Вы такого кайфа еще, думаю, не испытывали.... :D
И это Правда!
Когда разметку дострочат - спать сможете! :D

Это до г.Славянска...

Ну а по самому Славянску - пока очень похоже на Мукачево в Закарпатье.... :(

Вроде есть, однако не очень... :oops:

Саавсем не очень, если уж пошла такая пьянка... :lol:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 769
З нами з: 21.01.17
Подякував: 347 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6850685168526853>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, дарий і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1376, 1377, 1378
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13777 1568744
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 20:22
derbykiev
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6500 1374521
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 15:14
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.