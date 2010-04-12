Возможно зря, в этом году можно было мариновать на депо. В след. думаю будет примерно также, кратковременный загон может случится. Я оставил часть гриши, на недельке телепается.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:39
Re: Валютный рынок в контексте
Возможно зря, в этом году можно было мариновать на депо. В след. думаю будет примерно также, кратковременный загон может случится. Я оставил часть гриши, на недельке телепается.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:59
"неделька" это в Эксиме?
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:06
Я это называю пид0р-светом
Только не юля
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:08
Про шо речь?
По моему галогены не при делах , так как на них ездили много лет ,главное на регулировочный стенд хоть раз в год заехать .
А потом паявились "село ксеноны" и "китай светадиоды" которые хрен настроиш и хер хто их хочет настраивать и вот эта х... ня и слепит нас повбивавби этих калхозников.
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:34
Re: Валютный рынок в контексте
Пишу именно про дороги по городу. Как раз державни усе гаразд!
Если по Харькову объездная хотя б двухполоска есть, то про Полтаву таке даже не слышал...
По Харькову уточню - получасовая хрень после въезда в город до центра со стороны изюмокупянска...
Потом от центра (через город) до Полтавы очень даже не плохо...
И, харьковчане пишут, шо гепа начал во дворах делать дороги...
Во дворах, куда я заглядывал -
Про смену власти полтавской читал... Давно Пора было! Тихе болото затерялось между востоком и западом...
в 1985, будучи студентом ХИЭИ, первый раз чистую и грамотную украинскую речь услышал от толкового парня с Лубен. До этого воспринималось как тупой колхоз...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 лис, 2018 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:56
Если по Харькову ездить по центральным улицам, то все прекрасно.
Проспект Гагарина, Клочковская, Сумская, пр-т Науки и так далее. Близки к идеалу,
Окружная тоже норм.
Главное на Баварию не заезжать. Ну или на нечто подобное.
Ну и пригородные дороги весной были в жутком состоянии, например дорога через Васищево на Змиев и дальше. Но к середине лета все подлатали, ну или почти все, перестелили заново целые участки дороги. ДАЖЕ Васищево сделали - место, где дороги не было уже несколько лет, одни ямы.
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:07
Tolevas
Сумская - тема отдельная...
Клочковскую забабахали отлично!
А окружная точно оставляет желать лучшего....
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:14
ну раз такая пьянка... задам вопрос, может кто знает
А в каком состоянии сейчас от Харькова до Изюма? и от Изюма до Славянска?
было дело пружину там оставил..
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:20
user412
Кризис близко говорите ? январь 2018 ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:23
user412
Вы такого кайфа еще, думаю, не испытывали....
И это Правда!
Когда разметку дострочат - спать сможете!
Это до г.Славянска...
Ну а по самому Славянску - пока очень похоже на Мукачево в Закарпатье....
Вроде есть, однако не очень...
Саавсем не очень, если уж пошла такая пьянка...
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, дарий і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|