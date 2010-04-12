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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:35
дарий написав:
Ну а по самому Славянску - пока очень похоже на Мукачево в Закарпатье....
Вроде есть, однако не очень
та был на днях в командировке - видел)
Кризис близко! (январь 2018)
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Додано: Нед 25 лис, 2018 20:37
дарий
Чё ? два сотрудника одного Ольгино пишут (врут) про дороги.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Нед 25 лис, 2018 20:41
Keep calm, и наблюдаем, не провоцируем, слушаемся Медведчука и торгового партнера
Россия атаковала: бронекатер ВМС подбит, есть пострадавшие. Начался захват
https://inforesist.org/rossiya-atakovala-bronekater-vms-podbit-est-postradavshie/
Россия применила оружия в Черном море против украинских бронекатеров — подбит МБАК «Бердянск». Об этом сообщил источник InfoResist в Минобороны.
«Россия в ход пустила оружие. Один бронекатер поврежден», — сообщил источник.
Российские военные сейчас готовятся взять на абордаж подбитый бронекатер, он потерял ход.
По предварительным данным ранение получил один член экипажа.
Позже представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что силы ВМС разворачивают средства помощи.
Также он добавил, что на данный момент вооруженные силы агрессора начали захват катеров ВМС Украины.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные начали преследование корабельной группы ВМС Украины. Под угрозой применения оружия россияне потребовали остановить двигатели.
Армия. Мова. Томас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 25 лис, 2018 20:47
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Точно - Все Пропало!
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дарий
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