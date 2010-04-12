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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6850685168526853

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:35

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Ну а по самому Славянску - пока очень похоже на Мукачево в Закарпатье....

Вроде есть, однако не очень

та был на днях в командировке - видел)
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:37

дарий
Чё ? два сотрудника одного Ольгино пишут (врут) про дороги.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:40

pesikot
Боже, Песик, Вы хоть машину водите....? :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:41

Позже уберу

Keep calm, и наблюдаем, не провоцируем, слушаемся Медведчука и торгового партнера

Россия атаковала: бронекатер ВМС подбит, есть пострадавшие. Начался захват

Россия применила оружия в Черном море против украинских бронекатеров — подбит МБАК «Бердянск». Об этом сообщил источник InfoResist в Минобороны.

«Россия в ход пустила оружие. Один бронекатер поврежден», — сообщил источник.

Российские военные сейчас готовятся взять на абордаж подбитый бронекатер, он потерял ход.

По предварительным данным ранение получил один член экипажа.

Позже представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что силы ВМС разворачивают средства помощи.

Также он добавил, что на данный момент вооруженные силы агрессора начали захват катеров ВМС Украины.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные начали преследование корабельной группы ВМС Украины. Под угрозой применения оружия россияне потребовали остановить двигатели.


https://inforesist.org/rossiya-atakovala-bronekater-vms-podbit-est-postradavshie/

Армия. Мова. Томас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:47

Вкладчик1234
Точно - Все Пропало!
дарий
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