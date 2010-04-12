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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68516852685368546855>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:35

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Ну а по самому Славянску - пока очень похоже на Мукачево в Закарпатье....

Вроде есть, однако не очень

та был на днях в командировке - видел)
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:37

дарий
Чё ? два сотрудника одного Ольгино пишут (врут) про дороги.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:40

pesikot
Боже, Песик, Вы хоть машину водите....? :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:41

Позже уберу

удалил
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лис, 2018 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:47

Вкладчик1234
Точно - Все Пропало!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:52

Уберу через 30мин

убрал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лис, 2018 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:55

О применении оружия против украинских ВМС сообщил и постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими ''территориального моря РФ" возле Крыма", - отметил он.

"В настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины", - добавил через несколько минут Бабин.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/25/7199248/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:04

  zzzzzz написав:
О применении оружия против украинских ВМС сообщил и постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими ''территориального моря РФ" возле Крыма", - отметил он.

"В настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины", - добавил через несколько минут Бабин.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/25/7199248/


нездоровый замес начался, оккупанты совсем обнаглели
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:11

значит в понедельник доллар снова вверх
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:14

Zebra
Сомнительно.
дарий
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