ВМС ЗС України Только что · ОНОВЛЕНО станом на 21.20 За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир “Яни Капу” також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків. Прес-центр Командування ВМС ЗС України
Олександр Турчинов 7 мин. · О 22:00 Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв‘язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі.
V2 написав:Дуже сподіваюсь, що стали свідками гарної провокації, на яку повелись кацапи. А далі - посилення санкцій ...
тебя будут из дома выносить вперед ногами, а ты за санкции петь будешь... никак понять не можешь что всему миру плевать на Украину и РФ... это наши проблемы и решать за нас их никто не будет... каким полным мудозвоном надо быть что бы это не понимать...