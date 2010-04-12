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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6852685368546855>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:16

Re: Валютный рынок в контексте

Это война.
Если все заметили, каждый день Люди погибают.
Это правда хреново.
Связи с курсом не вижу чейто.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 лис, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:16

  Zebra написав:значит в понедельник доллар снова вверх

На росии.
Им скоро и па100 доллар за счастье покажется.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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ВМС ЗС України
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ОНОВЛЕНО станом на 21.20
За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир “Яни Капу” також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків.
Прес-центр Командування
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:31

Re: Валютный рынок в контексте

https://news.liga.net/politics/chronicl ... re-hronika
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:36

очень "оперативная" реакция...

Олександр Турчинов
7 мин. ·
О 22:00 Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв‘язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:42

  дарий написав:Zebra
Сомнительно.


А если в разрезе того что будет частично блокирован наш экспорт с мариупольского порта?
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:49

  Moneta написав:
  дарий написав:Zebra
Сомнительно.


А если в разрезе того что будет частично блокирован наш экспорт с мариупольского порта?


На данный момент столпотворение десятков судов по обе стороны от Керченского пролива, к мосту никого не пускают.

https://www.ships.com.ua/uk/
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:51

  freeze написав:
На данный момент столпотворение десятков судов по обе стороны от Керченского пролива, к мосту никого не пускают.

https://www.ships.com.ua/uk/


Так под мостом поставили сухогруз, пролив полностью заблокирован.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:57

Re: Валютный рынок в контексте

Дуже сподіваюсь, що стали свідками гарної провокації, на яку повелись кацапи.
А далі - посилення санкцій ...
V2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:01

  V2 написав:Дуже сподіваюсь, що стали свідками гарної провокації, на яку повелись кацапи.
А далі - посилення санкцій ...

тебя будут из дома выносить вперед ногами, а ты за санкции петь будешь... никак понять не можешь что всему миру плевать на Украину и РФ... это наши проблемы и решать за нас их никто не будет... каким полным мудозвоном надо быть что бы это не понимать...
игнор:
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bamper
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