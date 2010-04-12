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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6852685368546855

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:13

  ребе Нок написав:
  Долярчик написав:всі поміняйте на гривню і на депо!

Страшно на такое пойти, тем более сейчас.

Розумні слова! Передчуття вас не підводить. А у Відні вже все як на Різдво! Зимові ковзанки біля ратуші, місто в ілюмінації, скрізь святкові будочки зі смаколиками і глінтвейном, іграшками новорічними і сувенірами... Людей маса, всі гуляють, багато молоді, все ж студентське місто...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:13

Вроде отпустили корабли

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/25/7199255/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:17

  zzzzzz написав:Вроде отпустили корабли

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/25/7199255/

А как они пошли назад, если были повреждены и лишены хода?
bmwbmw
 
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