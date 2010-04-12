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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:13
ребе Нок написав: Долярчик написав:
всі поміняйте на гривню і на депо!
Страшно на такое пойти, тем более сейчас.
Розумні слова! Передчуття вас не підводить. А у Відні вже все як на Різдво! Зимові ковзанки біля ратуші, місто в ілюмінації, скрізь святкові будочки зі смаколиками і глінтвейном, іграшками новорічними і сувенірами... Людей маса, всі гуляють, багато молоді, все ж студентське місто...
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Додано: Нед 25 лис, 2018 22:13
Живите своим умом!
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Додано: Нед 25 лис, 2018 22:17
А как они пошли назад, если были повреждены и лишены хода?
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