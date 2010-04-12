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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 685268536854685568566857>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:31

Re: Валютный рынок в контексте

https://news.liga.net/politics/chronicl ... re-hronika
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:36

очень "оперативная" реакция...

Олександр Турчинов
7 мин. ·
О 22:00 Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв‘язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:42

  дарий написав:Zebra
Сомнительно.


А если в разрезе того что будет частично блокирован наш экспорт с мариупольского порта?
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:49

  Moneta написав:
  дарий написав:Zebra
Сомнительно.


А если в разрезе того что будет частично блокирован наш экспорт с мариупольского порта?


На данный момент столпотворение десятков судов по обе стороны от Керченского пролива, к мосту никого не пускают.

https://www.ships.com.ua/uk/
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:51

  freeze написав:
На данный момент столпотворение десятков судов по обе стороны от Керченского пролива, к мосту никого не пускают.

https://www.ships.com.ua/uk/


Так под мостом поставили сухогруз, пролив полностью заблокирован.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:57

Re: Валютный рынок в контексте

Дуже сподіваюсь, що стали свідками гарної провокації, на яку повелись кацапи.
А далі - посилення санкцій ...
V2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:01

  V2 написав:Дуже сподіваюсь, що стали свідками гарної провокації, на яку повелись кацапи.
А далі - посилення санкцій ...

тебя будут из дома выносить вперед ногами, а ты за санкции петь будешь... никак понять не можешь что всему миру плевать на Украину и РФ... это наши проблемы и решать за нас их никто не будет... каким полным мудозвоном надо быть что бы это не понимать...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:13

  ребе Нок написав:
  Долярчик написав:всі поміняйте на гривню і на депо!

Страшно на такое пойти, тем более сейчас.

Розумні слова! Передчуття вас не підводить. А у Відні вже все як на Різдво! Зимові ковзанки біля ратуші, місто в ілюмінації, скрізь святкові будочки зі смаколиками і глінтвейном, іграшками новорічними і сувенірами... Людей маса, всі гуляють, багато молоді, все ж студентське місто...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:13

Вроде отпустили корабли

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/25/7199255/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:17

  zzzzzz написав:Вроде отпустили корабли

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/25/7199255/

А как они пошли назад, если были повреждены и лишены хода?
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