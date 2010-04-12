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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:31
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:36
очень "оперативная" реакция...
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:42
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:49
На данный момент столпотворение десятков судов по обе стороны от Керченского пролива, к мосту никого не пускают.
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:51
Так под мостом поставили сухогруз, пролив полностью заблокирован.
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:57
Re: Валютный рынок в контексте
Дуже сподіваюсь, що стали свідками гарної провокації, на яку повелись кацапи.
А далі - посилення санкцій ...
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:01
тебя будут из дома выносить вперед ногами, а ты за санкции петь будешь... никак понять не можешь что всему миру плевать на Украину и РФ... это наши проблемы и решать за нас их никто не будет... каким полным мудозвоном надо быть что бы это не понимать...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:13
Розумні слова! Передчуття вас не підводить. А у Відні вже все як на Різдво! Зимові ковзанки біля ратуші, місто в ілюмінації, скрізь святкові будочки зі смаколиками і глінтвейном, іграшками новорічними і сувенірами... Людей маса, всі гуляють, багато молоді, все ж студентське місто...
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:13
Вроде отпустили корабли
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:17
А как они пошли назад, если были повреждены и лишены хода?
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