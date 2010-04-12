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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68536854685568566857>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:19

  bmwbmw написав:
  zzzzzz написав:Вроде отпустили корабли

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/25/7199255/

А как они пошли назад, если были повреждены и лишены хода?



Речь о других кораблях.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:27

  bmwbmw написав:
  zzzzzz написав:Вроде отпустили корабли

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/25/7199255/

А как они пошли назад, если были повреждены и лишены хода?


Реальность:

В результате атаки Российской федерации на корабельную группу ВМС Украины ранено шесть военных. Об этом сообщает источник InfoResist в Минобороны Украины.

«Шесть человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — сообщил источник.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лис, 2018 22:34, всього редагувалось 2 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:27

  Starikan написав:
  freeze написав: Всё, прекращаю дискуссию, за мной следят, только начал писать вам ответ, и вылез баннер - снижу цену на газ в два раза.

Он у всех на смартах вылазит :wink: раньше вылезал "новый курс".

Сегодня видел на "окнах" курс 27.09/28.25 :mrgreen: :mrgreen:
Не ТРЦ и не супермаркет, просто возле м. Пушкинская (Харьков)
Наверное, Сельский валютчик захватывает рынок.

Коли був в Харкові на футболі, то бачив таких неадекватних обмінок з десятка два... Просто їхав в авто по місту і автоматично такий дисонанс курсів викликав увагу.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:30

думаю завтра вверх на воскресных новостях. возможно даже стремительно..
overfin
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:33

Re: Валютный рынок в контексте

https://twitter.com/mil_in_ua/status/10 ... 8879085573
Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:33

  Tolevas написав:
  Captain Obvious написав:Это ты еще в Одесском аэропорту не был.
25.00—29.05 не хотелось бы?


ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.

Чому характерно лише для наших аеропортів?! Така практика у всіх аеропортах світу! І жодного незадоволення ні в кого не викликає! Не подобається - не міняйте!
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:34

ВМС ЗС України
2 мин. ·
ОНОВЛЕНО станом на 22.20
За оперативною інформацією захоплено мбак Бердянсь і рбк Яни Капу, які буксируються. Мбак Нікополь заблокований та слідує у супроводі окупантів. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Прес-центр Командування
ВМС ЗС України
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:42

  overfin написав:думаю завтра вверх на воскресных новостях. возможно даже стремительно..

Да, зимнему загончику таки быть. Жаль, что на таком фоне.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:46

mister-svet
Корабли шли с двух направлений.... в Бердянск возвращаются другие корабли.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:05

  mister-svet написав:Як можна захопити вiйсковий корабель/декiлька? Хто кому присягали... Чи набоi на березi лишились...


Отдать свою жизнь не так-то просто.
Во время 2МВ десятками тысяч сдавались в плен.
Причем не тем, у которых 90% имеют родню/кумовей/друзей, а чужеземцам.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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