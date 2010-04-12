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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6854685568566857>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:12

Re: Валютный рынок в контексте

игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:14

  antey1969 написав:
  mister-svet написав:Як можна захопити вiйсковий корабель/декiлька? Хто кому присягали... Чи набоi на березi лишились...

Военкомат рядом.
Не стесняясь, сразу просите бескозырку с тельником и покажите всем на Азове кузькину мать.
Сталин тоже в 41м об измене сдавшихся в плен вещал, Вам видно его лавры покоя никак не дают


На корабле, так понимаю, были контрактники, которые сознательно пошли на службу, во время войны. Насколько понимаю, ни одного выстрела с нашей стороны не было. Это и есть предательство
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:16

  ryabchenko2 написав:
  antey1969 написав:
  mister-svet написав:Як можна захопити вiйсковий корабель/декiлька? Хто кому присягали... Чи набоi на березi лишились...

Военкомат рядом.
Не стесняясь, сразу просите бескозырку с тельником и покажите всем на Азове кузькину мать.
Сталин тоже в 41м об измене сдавшихся в плен вещал, Вам видно его лавры покоя никак не дают


На корабле, так понимаю, были контрактники, которые сознательно пошли на службу, во время войны. Насколько понимаю, ни одного выстрела с нашей стороны не было. Это и есть предательство

ну тебе по ту сторону монитора лучше видно, да ольгинский клоун?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:17

  ryabchenko2 написав:
  antey1969 написав:
  mister-svet написав:Як можна захопити вiйсковий корабель/декiлька? Хто кому присягали... Чи набоi на березi лишились...

Военкомат рядом.
Не стесняясь, сразу просите бескозырку с тельником и покажите всем на Азове кузькину мать.
Сталин тоже в 41м об измене сдавшихся в плен вещал, Вам видно его лавры покоя никак не дают


На корабле, так понимаю, были контрактники, которые сознательно пошли на службу, во время войны. Насколько понимаю, ни одного выстрела с нашей стороны не было. Это и есть предательство


Рассуждения и ценные советы с дивана особенны ценны.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:17

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:
  Binimovich написав:........
По госкомстату 7000+, не?

Уже в мае ср. зарплата 8725 грн., а с июня 9000+-.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Отстал от жизни. Таки, да, покращення)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:24

  ryabchenko2 написав:serg1974

Я свое под минами под аэропортом отслужил. Поэтому трусов и предателей могу называть трусами и предателями. Без уважения

Кто знает, какая задача ставилась группе.
У Вас прямая связь с Генштабом?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:28

  Qwerty написав:
  Tolevas написав:
  Captain Obvious написав:Это ты еще в Одесском аэропорту не был.
25.00—29.05 не хотелось бы?


ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.

Чому характерно лише для наших аеропортів?! Така практика у всіх аеропортах світу! І жодного незадоволення ні в кого не викликає! Не подобається - не міняйте!


далеко не во всех
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:30

  overfin написав:думаю завтра вверх на воскресных новостях. возможно даже стремительно..


агащас свінорус :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:31

  ryabchenko2 написав:
  antey1969 написав:
  mister-svet написав:Як можна захопити вiйсковий корабель/декiлька? Хто кому присягали... Чи набоi на березi лишились...

Военкомат рядом.
Не стесняясь, сразу просите бескозырку с тельником и покажите всем на Азове кузькину мать.
Сталин тоже в 41м об измене сдавшихся в плен вещал, Вам видно его лавры покоя никак не дают


На корабле, так понимаю, были контрактники, которые сознательно пошли на службу, во время войны. Насколько понимаю, ни одного выстрела с нашей стороны не было. Это и есть предательство


Дикому ведмедю б'ють по лапам щоб він розумів, що далі лізти не можна. Але штуркати палицею в око теж не слід. (с)

Питання наступне - навіщо посилати два човника і буксир, якщо не помиляюсь загальна чисельність екіпажів яких складала десь 16 чоловік, без прикриття розуміючи яка складна обстановка на Азові ?
А ось і відповідь:
На засіданні РНБО може бути оголошено воєнний стан
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/25/7199265/
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Нед 25 лис, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:31

antey1969
Не думаю, что задачей могла быть сдаться на милость врага, без сопротивления.
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