Captain Obvious написав:Это ты еще в Одесском аэропорту не был. 25.00—29.05 не хотелось бы?
ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.
Чому характерно лише для наших аеропортів?! Така практика у всіх аеропортах світу! І жодного незадоволення ні в кого не викликає! Не подобається - не міняйте!
mister-svet написав:Як можна захопити вiйсковий корабель/декiлька? Хто кому присягали... Чи набоi на березi лишились...
Военкомат рядом. Не стесняясь, сразу просите бескозырку с тельником и покажите всем на Азове кузькину мать. Сталин тоже в 41м об измене сдавшихся в плен вещал, Вам видно его лавры покоя никак не дают
На корабле, так понимаю, были контрактники, которые сознательно пошли на службу, во время войны. Насколько понимаю, ни одного выстрела с нашей стороны не было. Это и есть предательство
Дикому ведмедю б'ють по лапам щоб він розумів, що далі лізти не можна. Але штуркати палицею в око теж не слід. (с)
Питання наступне - навіщо посилати два човника і буксир, якщо не помиляюсь загальна чисельність екіпажів яких складала десь 16 чоловік, без прикриття розуміючи яка складна обстановка на Азові ? А ось і відповідь: На засіданні РНБО може бути оголошено воєнний стан https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/25/7199265/
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Нед 25 лис, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.