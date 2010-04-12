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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 23:35
Львівський БатяР
Прям таки відповідь. Та "правда" вже давно не українська, зараз здогадки кожне неадекватне ліпити буде.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 23:35
Tolevas написав: Qwerty написав: Tolevas написав:
ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.
Чому характерно лише для наших аеропортів?! Така практика у всіх аеропортах світу! І жодного незадоволення ні в кого не викликає! Не подобається - не міняйте!
далеко не во всех
Совершенно верно. Очень приятное впечатление оставляет страна, где в аэропорту стандартный банковский курс. Это довольно действенный знак, что тебя, как гостя, уважают и не дают домашним барыгам разводить тебя на пороге их дома. Так, например, в Ташкенте. Это маленький знак, но первое впечатление от страны имеет значение.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 23:38
Львівський БатяР написав:
Дикому ведмедю б'ють по лапам щоб він розумів, що далі лізти не можна. Але штуркати палицею в око теж не слід. (с)
По лапам недостаточно - намордник нужно одевать. Посмотрим на реакцию Запада (сами, увы, сделать это не в состоянии).
С учетом уровня международной поддержки, оказываемой нам, такие решения принимаются не на заседании СНБО, а на 3-сторонней встрече высших лиц США, ЕС и Украины. И при принятии решения будет учитываться реальная геополтическая обстановка, а не личные амбиции представителей действующей украинской власти
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 25 лис, 2018 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 23:38
Львівський БатяР написав:
Питання наступне - навіщо посилати два човника і буксир, якщо не помиляюсь загальна чисельність екіпажів яких складала десь 16 чоловік, без прикриття розуміючи яка складна обстановка на Азові .
Бо їх всього 19 на весь флот, а перший раз вийшло пройти в Азовське море.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 25 лис, 2018 23:41
zРадио написав:
С учетом уровня международной поддержки, оказываемой нам, такие решения принимаются не на заседании СНБО, а на 3-сторонней встрече высших лиц США, ЕС и Украины. И при принятии решения будет учитываться реальная геополтическая обстановка, а не личные амбиции представителей действующей украинской власти
Санкції будуть, в ідеалі заблокують торгівлю з російськими портами в Азові, плюс почнуть, нарешті, арештовувати судна за відвідання Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 25 лис, 2018 23:42
Военное положение могут объявить в отдельном регионе.
Стаття 1. Визначення воєнного стану
1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень
Живите своим умом!
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Додано: Нед 25 лис, 2018 23:48
Пока что похоже, что нас ждет очередное море дипконсьорнов, но их будет становится все меньше, так как меньше у барыг становится желания воевать.
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