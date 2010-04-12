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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68556856685768586859 ... 6863>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:35

Львівський БатяР
Прям таки відповідь. Та "правда" вже давно не українська, зараз здогадки кожне неадекватне ліпити буде.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:35

  Tolevas написав:
  Qwerty написав:
  Tolevas написав:
ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.

Чому характерно лише для наших аеропортів?! Така практика у всіх аеропортах світу! І жодного незадоволення ні в кого не викликає! Не подобається - не міняйте!


далеко не во всех


Совершенно верно. Очень приятное впечатление оставляет страна, где в аэропорту стандартный банковский курс. Это довольно действенный знак, что тебя, как гостя, уважают и не дают домашним барыгам разводить тебя на пороге их дома. Так, например, в Ташкенте. Это маленький знак, но первое впечатление от страны имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:38

  Львівський БатяР написав:
Дикому ведмедю б'ють по лапам щоб він розумів, що далі лізти не можна. Але штуркати палицею в око теж не слід. (с)


По лапам недостаточно - намордник нужно одевать. Посмотрим на реакцию Запада (сами, увы, сделать это не в состоянии).

  Львівський БатяР написав:Пока "проявляют озабоченность"
https://korrespondent.net/ukraine/40366 ... e-po-azovu

Питання наступне - навіщо посилати два човника і буксир, якщо не помиляюсь загальна чисельність екіпажів яких складала десь 16 чоловік, без прикриття розуміючи яка складна обстановка на Азові .
А ось і відповідь:
На засіданні РНБО може бути оголошено воєнний стан
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/25/7199265/


С учетом уровня международной поддержки, оказываемой нам, такие решения принимаются не на заседании СНБО, а на 3-сторонней встрече высших лиц США, ЕС и Украины. И при принятии решения будет учитываться реальная геополтическая обстановка, а не личные амбиции представителей действующей украинской власти
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 25 лис, 2018 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:38

Re: Валютный рынок в контексте

  Львівський БатяР написав:Питання наступне - навіщо посилати два човника і буксир, якщо не помиляюсь загальна чисельність екіпажів яких складала десь 16 чоловік, без прикриття розуміючи яка складна обстановка на Азові .

Бо їх всього 19 на весь флот, а перший раз вийшло пройти в Азовське море.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:41

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:С учетом уровня международной поддержки, оказываемой нам, такие решения принимаются не на заседании СНБО, а на 3-сторонней встрече высших лиц США, ЕС и Украины. И при принятии решения будет учитываться реальная геополтическая обстановка, а не личные амбиции представителей действующей украинской власти

Санкції будуть, в ідеалі заблокують торгівлю з російськими портами в Азові, плюс почнуть, нарешті, арештовувати судна за відвідання Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:42

Военное положение могут объявить в отдельном регионе.

Стаття 1. Визначення воєнного стану

1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:48

Пока что похоже, что нас ждет очередное море дипконсьорнов, но их будет становится все меньше, так как меньше у барыг становится желания воевать.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:49

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:С учетом уровня международной поддержки, оказываемой нам, такие решения принимаются не на заседании СНБО, а на 3-сторонней встрече высших лиц США, ЕС и Украины. И при принятии решения будет учитываться реальная геополтическая обстановка, а не личные амбиции представителей действующей украинской власти


Ну да одна зі сторін вже відреагувала
ЄС звернувся до Росії з обережною заявою щодо її нападу на ВМС України
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7089835/
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:51

  zzzzzz написав:Военное положение могут объявить в отдельном регионе.


Тут совсем непонятно в каком регионе в свете событий в Керченском проливе? В Крыму получается? Тогда нелогично.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:52

Faceless

Озброєння:
1, 30-мм АУ1
ПУ ПТРК
1, 7.62 мм кулемет — все в бойовому відділені БМП-2
1, РСЗВ або
1, 14.5-мм кулемет
1, 7.62-мм кулемет — усе в башті БТР-70/БТР-80

для справки - у ребят, которые находятся на передке под постоянным огнем противника - самое грозное оружие это - дашка

а вообще, таки, похоже, что главная цель - таки в военном положении для совсем невоенных целей
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