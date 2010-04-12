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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68566857685868596860 ... 6863>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:58

Re: Валютный рынок в контексте

ryabchenko2 написав:Faceless

Озброєння:
1, 30-мм АУ1
ПУ ПТРК
1, 7.62 мм кулемет — все в бойовому відділені БМП-2
1, РСЗВ або
1, 14.5-мм кулемет
1, 7.62-мм кулемет — усе в башті БТР-70/БТР-80

для справки - у ребят, которые находятся на передке под постоянным огнем противника - самое грозное оружие это - дашка

а вообще, таки, похоже, что главная цель - таки в военном положении для совсем невоенных целей


Не разбираюсь в вопросе, но при чем тут БМП и БТР к катерам?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:59

  Qwerty написав: Чому характерно лише для наших аеропортів?! Така практика у всіх аеропортах світу! І жодного незадоволення ні в кого не викликає! Не подобається - не міняйте!

Не во всех. Например, в Швеции обмен валют в основном сосредоточен в киосках фирмы FOREX, один из которых находится в аэропорту Гетеборга с тем же курсом, что и в городе.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:59

  ivlev_14 написав:Совершенно верно. Очень приятное впечатление оставляет страна, где в аэропорту стандартный банковский курс. Это довольно действенный знак, что тебя, как гостя, уважают и не дают домашним барыгам разводить тебя на пороге их дома. Так, например, в Ташкенте. Это маленький знак, но первое впечатление от страны имеет значение.


На Шри Ланке в аэропорту Коломбо при покупке местных фунтов тоже был банковский курс. И в Хорватии. Думаю, что таких мест много. Не все жлобы, далеко не все.
Востаннє редагувалось Tolevas в Пон 26 лис, 2018 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:00

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Тут совсем непонятно в каком регионе в свете событий в Керченском проливе? В Крыму получается? Тогда нелогично.

Та не буде його - парламент не проголосує, тай навіть позачергового засідання не буде. Сказавши А, треба казати і Б. А що казати/робити?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:01

  hxbbgaf написав:Тем более турчинов. Он умеет только пиариться! Я не верю ни одному слову этого предателя, который без единого выстрела сдал Крым! Это агент кремля!

А тебе нужно сотню выстрелов и сотню трупов? Или тысячу, тогда можно сдавать?
У Турчинова что была управляемая армия? Саакашвили вон "не сдал" Южную осетию...
Послушай хоть вменяемых людей на эту тему, великий диванный воин:
- Чего Украине удалось избежать, но чем вы не гордитесь, и на что вы не обращаете внимание – так это то, что в Крыму не пролилась кровь. Вам кажется, что вы сделали слишком мало. Ваша армия была слишком слаба. Она оставалась слабой даже спустя долгое время после начала мобилизации. Крым без крови стал успехом и спасением для Украины. Те, кто руководил страной в тот период, переиграли Путина, не дав ему возможности развязать полномасштабную войну, к которой Украина тогда была совершенно не готова.

Во-первых, вы сохранили человеческие жизни. Думаю, что президент Путин склонялся к кровавому сценарию в Крыму – кровь позволила бы скрыть причины начала войны. Это было бы похоже, как в Южной Осетии в 2008г. Кровавые провокации, разделили бы крымчан и сделали бы невозможным возвращение Крыма мирным путем. Это дало бы Путину основания к вторжению на материковую Украину со стороны Крыма, к которому все у российских военных было готово, включая решение российского парламента и обращение Януковича. Вместо этого теперь против России имеем мощный фронт Европы и США, которые требуют возвращения Крыма. Сценарий мирной оккупации начал играть уже против президента Путина, у него нет оправданий.

Во-вторых, у Украины, в отличие от Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, подвергшихся российской агрессии, совершенно другой статус. Впервые агрессию РФ квалифицировали на международном юридическом уровне в отношении Украины и Крыма.

Посмотрите, в этих регионах Россия спровоцировала кровь. Потом приезжали комиссии из ЕС, ООН, других организаций, рассматривали ситуацию и говорили - есть много гражданских жертв, обе стороны стреляли, обе стороны виноваты, и мы не можем поддержать только одну сторону. С Украиной и Крымом получилась противоположная ситуация. Вы единственные имеете статус, что Украина не виновна, РФ однозначно оккупировала и аннексировала полуостров и она виновна, она агрессор. Вы единственные имеете резолюцию ООН А/RES/68/262, за которую не проголосовали только мировые "лузеры" во главе с Россией - Северная Корея, Зимбабве, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, Судан и др. А весь цивилизованный мир был за Украину. И это очень большая победа. Но часто вы этого не цените. Подумайте, какая могла бы быть альтернатива – смерть тысяч мирных людей, гибель не готовых к войне ваших солдат, большинство из которых – восемнадцатилетние срочники, фактически не умеющие воевать дети. При этом вы потеряли бы не только Крым, но могли потерять страну… Источник: https://censor.net.ua/r3051846

Это говорит представитель посольств европейских стран, наблюдавший всю обстановку там на месте.
Агенты кремля как раз и жаждали там стрельбы, так что ты провалил свою явку.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:06

  Львівський БатяР написав: Ну да одна зі сторін вже відреагувала
ЄС звернувся до Росії з обережною заявою щодо її нападу на ВМС України
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7089835/


Нефть, газ, титан... они же не хотят, чтобы бюргеры замерзли, а Эйрбас остановился.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:15

Re: Валютный рынок в контексте

Если по теме ветки, то выдача транша МВФ стране с военным положением, потребует как минимум новых переговоров и нового меморандума с МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:16

Re: Валютный рынок в контексте

В понедельник рост на факторах:
- конвертация выручки черной пятницы
- обострение в Азовское море
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:20

Онлайн трансляция заседания СНБО

Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:23

Re: Валютный рынок в контексте

Советник президента Юрий Бирюков: "Первое. Наши не вели себя как зайчики, отстреливались. Но пропорция 2 к 10. Второе. Один из МБАК (малый бронированный артиллерийский катер, - ред) не захвачен, но заблокирован со всех сторон. На штурм не пошли, причина - смотри пункт первый".

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