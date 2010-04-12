- Чего Украине удалось избежать, но чем вы не гордитесь, и на что вы не обращаете внимание – так это то, что в Крыму не пролилась кровь. Вам кажется, что вы сделали слишком мало. Ваша армия была слишком слаба. Она оставалась слабой даже спустя долгое время после начала мобилизации. Крым без крови стал успехом и спасением для Украины. Те, кто руководил страной в тот период, переиграли Путина, не дав ему возможности развязать полномасштабную войну, к которой Украина тогда была совершенно не готова.Во-первых, вы сохранили человеческие жизни. Думаю, что президент Путин склонялся к кровавому сценарию в Крыму – кровь позволила бы скрыть причины начала войны. Это было бы похоже, как в Южной Осетии в 2008г. Кровавые провокации, разделили бы крымчан и сделали бы невозможным возвращение Крыма мирным путем. Это дало бы Путину основания к вторжению на материковую Украину со стороны Крыма, к которому все у российских военных было готово, включая решение российского парламента и обращение Януковича. Вместо этого теперь против России имеем мощный фронт Европы и США, которые требуют возвращения Крыма. Сценарий мирной оккупации начал играть уже против президента Путина, у него нет оправданий.Во-вторых, у Украины, в отличие от Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, подвергшихся российской агрессии, совершенно другой статус. Впервые агрессию РФ квалифицировали на международном юридическом уровне в отношении Украины и Крыма.Посмотрите, в этих регионах Россия спровоцировала кровь. Потом приезжали комиссии из ЕС, ООН, других организаций, рассматривали ситуацию и говорили - есть много гражданских жертв, обе стороны стреляли, обе стороны виноваты, и мы не можем поддержать только одну сторону. С Украиной и Крымом получилась противоположная ситуация. Вы единственные имеете статус, что Украина не виновна, РФ однозначно оккупировала и аннексировала полуостров и она виновна, она агрессор. Вы единственные имеете резолюцию ООН А/RES/68/262, за которую не проголосовали только мировые "лузеры" во главе с Россией - Северная Корея, Зимбабве, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, Судан и др. А весь цивилизованный мир был за Украину. И это очень большая победа. Но часто вы этого не цените. Подумайте, какая могла бы быть альтернатива – смерть тысяч мирных людей, гибель не готовых к войне ваших солдат, большинство из которых – восемнадцатилетние срочники, фактически не умеющие воевать дети. При этом вы потеряли бы не только Крым, но могли потерять страну… Источник: