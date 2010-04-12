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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:25
ну что, собираются военное положение вводить
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Tolevas
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:26
Завтра будет заседание Рады по введению военного положения.
Общей мобилизации не будет, кроме резерва первой линии.
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freeze
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:27
Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.
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kastaneda
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:29
Смолий говорит что решение не повлияет на работу банков
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kastaneda
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:30
"банки будут работать в обычном режиме"
но сало многие захотят перепрятать
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Tolevas
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:32
kastaneda написав:
Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.
Только что он сказал что обратится к ВР с таким предложением, чтоб она ввела.
Чувствуете разницу?
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komp
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:36
komp написав: kastaneda написав:
Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.
Только что он сказал что обратится к ВР с таким предложением, чтоб она ввела.
Чувствуете разницу?
Есть сомнения ?
Живите своим умом!
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:37
Турчинов внес предложение - военное положение по всей Украине на 60 дней
Живите своим умом!
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:38
kastaneda написав:
Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.
Не верю - не принимаются такие решения на открытых заседениях с прямой трансляцией. Вероятно, вы не расслышали
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:38
kastaneda написав:
Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.
Насколько я понимаю, в условиях военного положения выборы отменяются...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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