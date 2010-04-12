RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68576858685968606861 ... 6863>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:25

ну что, собираются военное положение вводить
Tolevas
 
Повідомлень: 842
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:26

Завтра будет заседание Рады по введению военного положения.
Общей мобилизации не будет, кроме резерва первой линии.
freeze
4
 
Повідомлень: 8610
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2480 раз.
Подякували: 3471 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:27

Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.
kastaneda
 
Повідомлень: 135
З нами з: 16.04.13
Подякував: 214 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:29

Смолий говорит что решение не повлияет на работу банков
kastaneda
 
Повідомлень: 135
З нами з: 16.04.13
Подякував: 214 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:30

"банки будут работать в обычном режиме"

но сало многие захотят перепрятать
Tolevas
 
Повідомлень: 842
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:32

  kastaneda написав:Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.

Только что он сказал что обратится к ВР с таким предложением, чтоб она ввела.
Чувствуете разницу?
komp
1
 
Повідомлень: 7724
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1737 раз.
Подякували: 2932 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:36

  komp написав:
  kastaneda написав:Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.

Только что он сказал что обратится к ВР с таким предложением, чтоб она ввела.
Чувствуете разницу?



Есть сомнения ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29193
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2865 раз.
Подякували: 4736 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:37

Турчинов внес предложение - военное положение по всей Украине на 60 дней
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29193
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2865 раз.
Подякували: 4736 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:38

  kastaneda написав:Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.


Не верю - не принимаются такие решения на открытых заседениях с прямой трансляцией. Вероятно, вы не расслышали
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 02.05.18
Подякував: 60 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:38

  kastaneda написав:Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.


Насколько я понимаю, в условиях военного положения выборы отменяются...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 68576858685968606861 ... 6863>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], overfin, Zebra, zРадио, zzzzzz, Игорь Алексеевич і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1376, 1377, 1378
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13777 1569076
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 20:22
derbykiev
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6500 1374563
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 15:14
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14763)
26.11.2018 01:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.