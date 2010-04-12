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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 685868596860686168626863>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:39

Re: Валютный рынок в контексте

zzzzzz написав:
  komp написав:
  kastaneda написав:Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.

Только что он сказал что обратится к ВР с таким предложением, чтоб она ввела.
Чувствуете разницу?



Есть сомнения ?
Сомнения что обратиться или что ВР введёт? Если про второе - конечно есть, там же шапито из отчисленных из интерната для имбецилов за неуспеваемость вкупе с колаборантами, те что угодно могут устроить, торги в первую очередь
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:39

  zzzzzz написав:
  komp написав:
  kastaneda написав:Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.

Только что он сказал что обратится к ВР с таким предложением, чтоб она ввела.
Чувствуете разницу?



Есть сомнения ?

Да сколько уже раз "хороший царь" вносил прекрасные предложения, а "плохие бояре" из Рады за них не голосовали?

Хотя мы-то знаем, что "когда нужно", можно за пол-дня и изменить законы, и внести, и проголосовать генпрокурора :)
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:41

На 60 дней и по всей стране.
Пока понятно только насчет выборов, переносятся как я понимаю на месяц где-то на начало мая. Дальше непонятно, права и свободы граждан ограничивать не будут, пересечение границы ограничивать никак не будут, банковская система будет работать без проблем. Что же тогда изменится?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:42

  zРадио написав:
  kastaneda написав:Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.
Не верю - не принимаются такие решения на открытых заседаниях с прямой трансляцией. Вероятно, вы не расслышали

Президент единолично не вводит - его утверждает Рада на внеочередном заседании.
Для тех, кто в танке - у нас парламентско-президентская республика.

Кстати, до выборов еще 4 месяца. Зрадофилам просьба успокоиться.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:44

Re: Валютный рынок в контексте

Буде військовий стан - не буде кредитів МВФ. Що зміниться на краще?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:44

статья от начала 2018 года!!!!

Политолог: К концу 2018 года Порошенко объявит военное положение
https://ukraina.ru/news/20180109/1019749350.html
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:44

  Starikan написав:Президент единолично не вводит - его утверждает Рада на внеочередном заседании.
Для тех, кто в танке - у нас парламентско-президентская республика.

Кстати, до выборов еще 4 месяца. Зрадофилам просьба успокоиться.

1) где парламент когда нужно мгновенно становится полностью президентским
2) нет ничего более постоянного чем временное. или как там говорят
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:45

Как утверждает политолог Дмитрий Корнейчук, в 2018 году начинается подготовка к президентской кампании, и все происходящее на Украине можно рассматривать исключительно в этом контексте. Власть попытается имитировать результаты и расскажет об этом электорату, а оппозиция попытается выползти из мрака и сымитировать свою деятельность.

«Но Порошенко боится исключительно Тимошенко, а с остальными ему не надо особо воевать. Будем ждать траншей МВФ, получение которых зависят от поведения президента. Но вряд ли стоит ожидать досрочных выборов, так как до 2019 года они не нужны США. А если Петр Порошенко тормозит по какому-то вопросу, на него и его окружение натравливается НАБУ. К тому же, американцы продавливают антикоррупционный суд. Но конечная цель — не сместить президента. В случае акций протеста, которые могут проводить оппозиционеры, уже запущен проект Саакашвили — имитация канализирования народных протестов. Чтобы, наблюдая эту клоунаду, люди действительно не вышли на улицы», — оценил перспективы аналитик.
Порошенко поблагодарил силовиков за быстрое расследование убийства правозащитницы Ноздровской
Порошенко поблагодарил силовиков за быстрое расследование убийства правозащитницы Ноздровской
© РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

По словам Корнейчука, украинский народ продолжит беднеть из-за растущих цен и падения гривны по отношению к доллару. Наполнять бюджет может только инфляция, других механизмов у власти нет. Это положение эксперт назвал «стабильным мракобесием».

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180109/1019749350.html
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:45

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  kastaneda написав:Только что в прямом эфире Порошенко объявил о своём решении ввести военное положение.
Не верю - не принимаются такие решения на открытых заседаниях с прямой трансляцией. Вероятно, вы не расслышали

Президент единолично не вводит - его утверждает Рада на внеочередном заседании.
Для тех, кто в танке - у нас парламентско-президентская республика.

Кстати, до выборов еще 4 месяца. Зрадофилам просьба успокоиться.


Вы меня с кем-то путаете. Я как раз считаю, что предстоящие выборы сильно ослабляют украинские позиции перед врагом, и лучше бы они были позже, чем раньше.

Просто отметил, что комментатор написал бред о том, что военное положение объявлено в прямом эфире
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:48

  diplomnet написав:статья от начала 2018 года!!!!

Политолог: К концу 2018 года Порошенко объявит военное положение
https://ukraina.ru/news/20180109/1019749350.html

І Вовочка вже біжить з мисочкою... Мабуть подобається йому Петро Олексійович...
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