Сомнения что обратиться или что ВР введёт? Если про второе - конечно есть, там же шапито из отчисленных из интерната для имбецилов за неуспеваемость вкупе с колаборантами, те что угодно могут устроить, торги в первую очередь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:39
Re: Валютный рынок в контексте
Сомнения что обратиться или что ВР введёт? Если про второе - конечно есть, там же шапито из отчисленных из интерната для имбецилов за неуспеваемость вкупе с колаборантами, те что угодно могут устроить, торги в первую очередь
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:39
Да сколько уже раз "хороший царь" вносил прекрасные предложения, а "плохие бояре" из Рады за них не голосовали?
Хотя мы-то знаем, что "когда нужно", можно за пол-дня и изменить законы, и внести, и проголосовать генпрокурора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:41
На 60 дней и по всей стране.
Пока понятно только насчет выборов, переносятся как я понимаю на месяц где-то на начало мая. Дальше непонятно, права и свободы граждан ограничивать не будут, пересечение границы ограничивать никак не будут, банковская система будет работать без проблем. Что же тогда изменится?
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:42
Президент единолично не вводит - его утверждает Рада на внеочередном заседании.
Для тех, кто в танке - у нас парламентско-президентская республика.
Кстати, до выборов еще 4 месяца. Зрадофилам просьба успокоиться.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:44
Re: Валютный рынок в контексте
Буде військовий стан - не буде кредитів МВФ. Що зміниться на краще?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:44
статья от начала 2018 года!!!!
Политолог: К концу 2018 года Порошенко объявит военное положение
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:44
1) где парламент когда нужно мгновенно становится полностью президентским
2) нет ничего более постоянного чем временное. или как там говорят
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:45
Как утверждает политолог Дмитрий Корнейчук, в 2018 году начинается подготовка к президентской кампании, и все происходящее на Украине можно рассматривать исключительно в этом контексте. Власть попытается имитировать результаты и расскажет об этом электорату, а оппозиция попытается выползти из мрака и сымитировать свою деятельность.
«Но Порошенко боится исключительно Тимошенко, а с остальными ему не надо особо воевать. Будем ждать траншей МВФ, получение которых зависят от поведения президента. Но вряд ли стоит ожидать досрочных выборов, так как до 2019 года они не нужны США. А если Петр Порошенко тормозит по какому-то вопросу, на него и его окружение натравливается НАБУ. К тому же, американцы продавливают антикоррупционный суд. Но конечная цель — не сместить президента. В случае акций протеста, которые могут проводить оппозиционеры, уже запущен проект Саакашвили — имитация канализирования народных протестов. Чтобы, наблюдая эту клоунаду, люди действительно не вышли на улицы», — оценил перспективы аналитик.
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© РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк
По словам Корнейчука, украинский народ продолжит беднеть из-за растущих цен и падения гривны по отношению к доллару. Наполнять бюджет может только инфляция, других механизмов у власти нет. Это положение эксперт назвал «стабильным мракобесием».
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:45
Вы меня с кем-то путаете. Я как раз считаю, что предстоящие выборы сильно ослабляют украинские позиции перед врагом, и лучше бы они были позже, чем раньше.
Просто отметил, что комментатор написал бред о том, что военное положение объявлено в прямом эфире
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:48
І Вовочка вже біжить з мисочкою... Мабуть подобається йому Петро Олексійович...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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