Додано: Пон 26 лис, 2018 00:45

Как утверждает политолог Дмитрий Корнейчук, в 2018 году начинается подготовкаи все происходящее на Украине можно рассматривать исключительно в этом контексте. Власть попытается имитировать результаты и расскажет об этом электорату, а оппозиция попытается выползти из мрака и сымитировать свою деятельность., а с остальными ему не надо особо воевать. Будем ждать траншей МВФ, получение которых зависят от поведения президента. Но вряд ли стоит ожидать досрочных выборов, так как до 2019 года они не нужны США. А если Петр Порошенко тормозит по какому-то вопросу, на него и его окружение натравливается НАБУ. К тому же, американцы продавливают антикоррупционный суд. Но конечная цель — не сместить президента. В случае акций протеста, которые могут проводить оппозиционеры, уже запущен проект Саакашвили — имитация канализирования народных протестов. Чтобы, наблюдая эту клоунаду, люди действительно не вышли на улицы», — оценил перспективы аналитик.Порошенко поблагодарил силовиков за быстрое расследование убийства правозащитницы НоздровскойПорошенко поблагодарил силовиков за быстрое расследование убийства правозащитницы Ноздровской© РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанкПо словам Корнейчука, украинский народ продолжит беднеть из-за растущих цен и падения гривны по отношению к доллару. Наполнять бюджет может только инфляция, других механизмов у власти нет. Это положение эксперт назвал «стабильным мракобесием».Читать далее: