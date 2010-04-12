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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68596860686168626863>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:49

Re: Валютный рынок в контексте

ВЫБОРЫ НЕ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ, ЗАЯВЛЯЕТ СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЮРИЙ БИРЮКОВ.

"Правовой режим военного положения предполагает разные ограничения. Там 24 пункта. Так вот, при принятии решения о вводе ВП, отдельно прописывается какие из этих 24 пунктов будут применены. И никаких ограничений свободы слова или отмена проведения выборов - НЕ планируется. Это сломает стройные ряды идиотов, пишущих о том, что это все ради отмены выборов", - заявил Бирюков.

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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:51

Вообще я чего-то недопонимаю. Россия считает Азовское море своим внутренним?
Откуда взялись эти ограничения и запреты?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:52

Ввести воєнний стан строком на 60 діб запропонував секретар РНБО Олександр Турчинов. Відповідний проект рішення мають розглянути завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Пункти пропуску працюватимуть у звичному режимі. Для деяких громадян Росії пропуск буде обмежений, - Петро Цигикало, голова Державної прикордонної служби.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:52

Свіжа інфо і свіже обговорення ситуації - у Фейсбуці Арестовича.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:53

Re: Валютный рынок в контексте

diplomnet написав:статья от начала 2018 года!!!!

Политолог: К концу 2018 года Порошенко объявит военное положение
https://ukraina.ru/news/20180109/1019749350.html
Это этот клоун : https://censor.net.ua/news/196410/melki ... prognimaka
?

Да уж, тот ещё "политолох"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:56

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав:Не верю - не принимаются такие решения на открытых заседаниях с прямой трансляцией. Вероятно, вы не расслышали

Президент единолично не вводит - его утверждает Рада на внеочередном заседании.
Для тех, кто в танке - у нас парламентско-президентская республика.
Кстати, до выборов еще 4 месяца. Зрадофилам просьба успокоиться.


Вы меня с кем-то путаете. Я как раз считаю, что предстоящие выборы сильно ослабляют украинские позиции перед врагом, и лучше бы они были позже, чем раньше.

Просто отметил, что комментатор написал бред о том, что военное положение объявлено в прямом эфире

Извините, последние 2 фразы адресовались не вам.

Точная формулировка - Президент поддержал предложение РНБО и вынес решение на закрытое заседание Рады. Это и было в прямом эфире.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:57

  maxprofit написав:ВЫБОРЫ НЕ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ, ЗАЯВЛЯЕТ СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЮРИЙ БИРЮКОВ.

"Правовой режим военного положения предполагает разные ограничения. Там 24 пункта. Так вот, при принятии решения о вводе ВП, отдельно прописывается какие из этих 24 пунктов будут применены. И никаких ограничений свободы слова или отмена проведения выборов - НЕ планируется. Это сломает стройные ряды идиотов, пишущих о том, что это все ради отмены выборов", - заявил Бирюков.

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Проводить выборы при военном положении еще хуже, чем перенести и принять порцию внутренней и внешней критики
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:01

  Starikan написав:Вообще я чего-то недопонимаю. Россия считает Азовское море своим внутренним?
Откуда взялись эти ограничения и запреты?

речь идёт не о "внутреннем" море, а о "территориальном".
журналисты есть журналисты.
дьявол в деталях.
они считают море около Крыма своим, ссылаясь на морское право.
мы считаем, что морское право распространяется лишь на признанные границы.
"Слід зазначити, що українській стороні відомий порядок проходження військових кораблів через територіальне море РФ і Керч-Єнікальським каналом. Цей порядок вже раніше використовувався ними для здійснення мирного проходу", – йдеться в повідомленні.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:02

Re: Валютный рынок в контексте

Сейчас опять экономика станет на паузу. Такое ощущение , что все это планировалось под зиму.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:03

  Starikan написав:Извините, последние 2 фразы адресовались не вам.

Точная формулировка - Президент поддержал предложение РНБО и вынес решение на закрытое заседание Рады. Это и было в прямом эфире.


Принимается :) Завтра будет интересно, кто в ВР поставит личные амбиции выше национальных. И это никакая не манипуляция. Атака в Азовском море - уже 3-е подтверждение российской стратегии на расчленение украинского государства
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