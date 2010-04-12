ВЫБОРЫ НЕ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ, ЗАЯВЛЯЕТ СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЮРИЙ БИРЮКОВ.
"Правовой режим военного положения предполагает разные ограничения. Там 24 пункта. Так вот, при принятии решения о вводе ВП, отдельно прописывается какие из этих 24 пунктов будут применены. И никаких ограничений свободы слова или отмена проведения выборов - НЕ планируется. Это сломает стройные ряды идиотов, пишущих о том, что это все ради отмены выборов", - заявил Бирюков.
zРадио написав:Не верю - не принимаются такие решения на открытых заседаниях с прямой трансляцией. Вероятно, вы не расслышали
Президент единолично не вводит - его утверждает Рада на внеочередном заседании. Для тех, кто в танке - у нас парламентско-президентская республика. Кстати, до выборов еще 4 месяца. Зрадофилам просьба успокоиться.
Вы меня с кем-то путаете. Я как раз считаю, что предстоящие выборы сильно ослабляют украинские позиции перед врагом, и лучше бы они были позже, чем раньше.
Просто отметил, что комментатор написал бред о том, что военное положение объявлено в прямом эфире
Извините, последние 2 фразы адресовались не вам.
Точная формулировка - Президент поддержал предложение РНБО и вынес решение на закрытое заседание Рады. Это и было в прямом эфире.
maxprofit написав:ВЫБОРЫ НЕ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ, ЗАЯВЛЯЕТ СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЮРИЙ БИРЮКОВ.
"Правовой режим военного положения предполагает разные ограничения. Там 24 пункта. Так вот, при принятии решения о вводе ВП, отдельно прописывается какие из этих 24 пунктов будут применены. И никаких ограничений свободы слова или отмена проведения выборов - НЕ планируется. Это сломает стройные ряды идиотов, пишущих о том, что это все ради отмены выборов", - заявил Бирюков.
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Проводить выборы при военном положении еще хуже, чем перенести и принять порцию внутренней и внешней критики
Starikan написав:Вообще я чего-то недопонимаю. Россия считает Азовское море своим внутренним? Откуда взялись эти ограничения и запреты?
речь идёт не о "внутреннем" море, а о "территориальном". журналисты есть журналисты. дьявол в деталях. они считают море около Крыма своим, ссылаясь на морское право. мы считаем, что морское право распространяется лишь на признанные границы.
"Слід зазначити, що українській стороні відомий порядок проходження військових кораблів через територіальне море РФ і Керч-Єнікальським каналом. Цей порядок вже раніше використовувався ними для здійснення мирного проходу", – йдеться в повідомленні.
Starikan написав:Извините, последние 2 фразы адресовались не вам.
Точная формулировка - Президент поддержал предложение РНБО и вынес решение на закрытое заседание Рады. Это и было в прямом эфире.
Принимается Завтра будет интересно, кто в ВР поставит личные амбиции выше национальных. И это никакая не манипуляция. Атака в Азовском море - уже 3-е подтверждение российской стратегии на расчленение украинского государства