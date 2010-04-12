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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6860686168626863>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:04

  zРадио написав:Проводить выборы при военном положении еще хуже, чем перенести и принять порцию внутренней и внешней критики


Какие могут быть выборы при военном положении, это дискредитирует само понятие слов - военное положение.
Надо переносить, имхо.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:09

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Надо переносить, имхо.


Ну, перенесут на май или июнь. Ничего от этого не поменяется.
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:11

  freeze написав:
  zРадио написав:Проводить выборы при военном положении еще хуже, чем перенести и принять порцию внутренней и внешней критики


Какие могут быть выборы при военном положении, это дискредитирует само понятие слов - военное положение.
Надо переносить, имхо.


Я тоже за перенос в текущих непростых обстоятельствах
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:12

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра черги в обмінках і найсміливіші підуть зливатись по 30+?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:16

Ляшко выступил против введения военного положения, обвинив в срыве выборов, ну, и там понятно, когда Дебальцево было не вводили и тд.
Хотя Ляшко такой противоречивый, что он завтра скажет и как проголосует его фракция непонятно.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 26 лис, 2018 01:17, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:16

Хто знає яка ситуація буде з депозитами ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:17

  Львівський БатяР написав:Хто знає яка ситуація буде з депозитами ?


Банковская система будет работать без изменений, заявил глава Нацбанка.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:18

интересно, завтра какие ограничения на снятие и какие банки опять завалятся?
а еще в магазинах вынесут товар и он подорожает.
банки могут ограничить оплату с кредиток
и бензин тоже пойдет вверх
одним словом ждем дол. в ближ.дни по 40 на черном рынке и 30 в банках, но его там не будет.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:18

  Львівський БатяР написав:Хто знає яка ситуація буде з депозитами ?


Смолий (глава НБУ)сказал с банковской системой ничего не меняется... все как было так и будет ограничений нет!
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:20

  Игорь Алексеевич написав:интересно, завтра какие ограничения на снятие и какие банки опять завалятся?
а еще в магазинах вынесут товар и он подорожает.
банки могут ограничить оплату с кредиток
и бензин тоже пойдет вверх
одним словом ждем дол. в ближ.дни по 40 на черном рынке и 30 в банках, но его там не будет.


:) с кусром ничего не будет так и будет болтаться 27.8-28 ...
народ привык ...
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