Додано: Пон 26 лис, 2018 01:18

интересно, завтра какие ограничения на снятие и какие банки опять завалятся?

а еще в магазинах вынесут товар и он подорожает.

банки могут ограничить оплату с кредиток

и бензин тоже пойдет вверх

одним словом ждем дол. в ближ.дни по 40 на черном рынке и 30 в банках, но его там не будет.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.