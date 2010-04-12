Какие могут быть выборы при военном положении, это дискредитирует само понятие слов - военное положение.
Надо переносить, имхо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:04
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:09
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:11
Я тоже за перенос в текущих непростых обстоятельствах
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:12
Re: Валютный рынок в контексте
Завтра черги в обмінках і найсміливіші підуть зливатись по 30+?
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:16
Ляшко выступил против введения военного положения, обвинив в срыве выборов, ну, и там понятно, когда Дебальцево было не вводили и тд.
Хотя Ляшко такой противоречивый, что он завтра скажет и как проголосует его фракция непонятно.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 26 лис, 2018 01:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:17
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:18
интересно, завтра какие ограничения на снятие и какие банки опять завалятся?
а еще в магазинах вынесут товар и он подорожает.
банки могут ограничить оплату с кредиток
и бензин тоже пойдет вверх
одним словом ждем дол. в ближ.дни по 40 на черном рынке и 30 в банках, но его там не будет.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:18
Смолий (глава НБУ)сказал с банковской системой ничего не меняется... все как было так и будет ограничений нет!
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:20
с кусром ничего не будет так и будет болтаться 27.8-28 ...
народ привык ...
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
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