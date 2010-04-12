Львівський БатяР написав:Хто знає яка ситуація буде з депозитами ?
Залежить від паніки: всі побіжать - введуть обмеження, валютні віддаватимуть в грн еквіваленті. Буде спокійно і з депозитами ніяких змін не буде.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:20
Re: Валютный рынок в контексте
Залежить від паніки: всі побіжать - введуть обмеження, валютні віддаватимуть в грн еквіваленті. Буде спокійно і з депозитами ніяких змін не буде.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:22
Ога, а бабушки побегут запасаться крупой, мылом и солью.
Не уподобляйтесь.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:22
Что то мне кажется что все будет как есть, только отменят выборы и запретят протесты.
П.с. слова Бирюкова не нужно мне цитировать. Бирюков никто.
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:23
Re: Валютный рынок в контексте
может в мае 19г и будет 28, но в ближ. дни увидим уж очень большую разницу в банках и на черном рынке.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:24
Re: Валютный рынок в контексте
как всегда подорожают крупы, сахар, мука, соль, подс.масло и яйца.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:24
Re: Валютный рынок в контексте
А потім, як в 14-му)) З 40 на 27. Кинуть найхитріших).
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:26
пафосно так сказал...
я уже собирался тебе их цитировать, но потом, от греха, всё стёр
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:26
На обывателей эти успокоительные, увы, не действуют. Так что без последствий для экономики такие решения не проходят. Но они вынужденные - я не вижу здесь злоупотреблений власти, являясь при этом ярым критиком ее внутренней политики последних 4 лет.
Кто вообще сказал, что управлять страной в состоянии войны легко, приятно и безопасно? Это большая иллюзия. Возможно, что этого сегодня не осознают до конца ни сам Порошенко, ни другие борцы за президентский пост.
Бездействовать, как в ситуации с Крымом, уже не выйдет. Нужно будет принимать очень непростые решения
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:27
главное что бы не было банкопада. сейчас для полного счастья кидануть на произвол российские банки и все паники не избежать и в др.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:28
Re: Валютный рынок в контексте
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