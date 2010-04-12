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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68616862686368646865 ... 6867>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:20

Re: Валютный рынок в контексте

Львівський БатяР написав:Хто знає яка ситуація буде з депозитами ?


Залежить від паніки: всі побіжать - введуть обмеження, валютні віддаватимуть в грн еквіваленті. Буде спокійно і з депозитами ніяких змін не буде.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:22

  Игорь Алексеевич написав:интересно, завтра какие ограничения на снятие и какие банки опять завалятся?
а еще в магазинах вынесут товар и он подорожает.
банки могут ограничить оплату с кредиток
и бензин тоже пойдет вверх
одним словом ждем дол. в ближ.дни по 40 на черном рынке и 30 в банках, но его там не будет.

Ога, а бабушки побегут запасаться крупой, мылом и солью.
Не уподобляйтесь.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:22

Что то мне кажется что все будет как есть, только отменят выборы и запретят протесты.
П.с. слова Бирюкова не нужно мне цитировать. Бирюков никто.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:23

Re: Валютный рынок в контексте

  diplomnet написав:с кусром ничего не будет так и будет болтаться 27.8-28 ...
народ привык ...


может в мае 19г и будет 28, но в ближ. дни увидим уж очень большую разницу в банках и на черном рынке.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Starikan написав:Ога, а бабушки побегут запасаться крупой, мылом и солью.
Не уподобляйтесь.


как всегда подорожают крупы, сахар, мука, соль, подс.масло и яйца.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:24

Re: Валютный рынок в контексте

Игорь Алексеевич написав:одним словом ждем дол. в ближ.дни по 40 на черном рынке и 30 в банках, но его там не будет.

А потім, як в 14-му)) З 40 на 27. Кинуть найхитріших).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:26

  zzzzzz написав:П.с. слова Бирюкова не нужно мне цитировать. Бирюков никто.

пафосно так сказал... :D
я уже собирался тебе их цитировать, но потом, от греха, всё стёр :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:26

  diplomnet написав:
  Львівський БатяР написав:Хто знає яка ситуація буде з депозитами ?


Смолий (глава НБУ)сказал с банковской системой ничего не меняется... все как было так и будет ограничений нет!


На обывателей эти успокоительные, увы, не действуют. Так что без последствий для экономики такие решения не проходят. Но они вынужденные - я не вижу здесь злоупотреблений власти, являясь при этом ярым критиком ее внутренней политики последних 4 лет.

Кто вообще сказал, что управлять страной в состоянии войны легко, приятно и безопасно? Это большая иллюзия. Возможно, что этого сегодня не осознают до конца ни сам Порошенко, ни другие борцы за президентский пост.

Бездействовать, как в ситуации с Крымом, уже не выйдет. Нужно будет принимать очень непростые решения
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:27

  stryzhko написав:
Игорь Алексеевич написав:одним словом ждем дол. в ближ.дни по 40 на черном рынке и 30 в банках, но его там не будет.

А потім, як в 14-му)) З 40 на 27. Кинуть найхитріших).


главное что бы не было банкопада. сейчас для полного счастья кидануть на произвол российские банки и все паники не избежать и в др.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:28

Re: Валютный рынок в контексте

  diplomnet написав:народ привык ...


я вообще-то по 8 привык))
если не будет роста - я только рад буду, т.к. сам расслабился - не откупался, хотя следовало бы.
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