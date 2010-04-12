Додано: Пон 26 лис, 2018 01:26

diplomnet написав: Львівський БатяР написав: Хто знає яка ситуація буде з депозитами ? Хто знає яка ситуація буде з депозитами ?



Смолий (глава НБУ)сказал с банковской системой ничего не меняется... все как было так и будет ограничений нет! Смолий (глава НБУ)сказал с банковской системой ничего не меняется...

На обывателей эти успокоительные, увы, не действуют. Так что без последствий для экономики такие решения не проходят. Но они вынужденные - я не вижу здесь злоупотреблений власти, являясь при этом ярым критиком ее внутренней политики последних 4 лет.Кто вообще сказал, что управлять страной в состоянии войны легко, приятно и безопасно? Это большая иллюзия. Возможно, что этого сегодня не осознают до конца ни сам Порошенко, ни другие борцы за президентский пост.Бездействовать, как в ситуации с Крымом, уже не выйдет. Нужно будет принимать очень непростые решения