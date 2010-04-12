свечи беги покупай.
и яйца береги.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:28
свечи беги покупай.
и яйца береги.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:29
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:30
Re: Валютный рынок в контексте
Это кстати первая официальная прямая агрессия РФ против военных Украины.
Это тоже самое, если бы Турция таранила и обстреливала российские корабли в Босфоре за дела в Сирии.
Мне кажется мы на пороге войны. Сейчас это трудно осознать, но клубок может завертеться.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 26 лис, 2018 01:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:30
итог дня:
Военное положение по РНБО: (если проголосуют завтра депутаты)
- без ограничений прав и свобод граждан
- без ограничений банковской системы
- без ограничений свободы слова
- без мобилизации и обьявления войны
- на 60 дней.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:30
После заседания СНБО Турчинов вышел сказать пару слов перед журналистами, и его спросили насчет выборов, он ответил, смотрите Закон о военном положении, там четко все описано, и ушел.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:34
косатая тётка сегодня на очередной конференции вещала про "з/п по штуке баксов на нос" и "отсутствии необходимости увеличивать пенсионный возраст".
любопытно будет послушать реакцию её советников на события.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:34
черновил заявил, что если будет паника в банковской системе, то нбу введет спец.распоряжение.
а что кто то сомневается, что не будет паники???)))
100% будет, особенно в ближ три недели.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:37
Re: Валютный рынок в контексте
а вы случайно не с луны прилетели. назовите мне события в украине, когда не было паники. особенно в сег.время и после банкопадов и курса с 8. до 28))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:39
Все окончательно ясно станет завтра, будем смотреть какие ограничения введут по ВП.
Намеки, намеки....
"Предлагаю ограничить въезд в Украину некоторым категориям граждан РФ", - глава Госпогранслужбы Цигикал"
Разрыв дип отношений, введения визового режима с запоребриковскими не введут , почем ? - Вопрос риторический, сами ищите ответ.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 26 лис, 2018 01:42, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:41
Скажем так - те, кто завтра первыми побегут за депозитами, долларами и продуктами, считают себя самыми умными. Хотя на самом деле они самые тупые Они и провоцируют реакцию тех, кто поумнее - тех, кто сидел бы спокойно, не будь в обществе идиотов
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