Додано: Пон 26 лис, 2018 01:34

черновил заявил, что если будет паника в банковской системе, то нбу введет спец.распоряжение.

а что кто то сомневается, что не будет паники???)))

100% будет, особенно в ближ три недели.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.