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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 686268636864686568666867>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Starikan написав:Ога, а бабушки побегут запасаться крупой, мылом и солью.
Не уподобляйтесь.


как всегда подорожают крупы, сахар, мука, соль, подс.масло и яйца.

свечи беги покупай.
и яйца береги.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:29

  Игорь Алексеевич написав:
  diplomnet написав:с кусром ничего не будет так и будет болтаться 27.8-28 ...
народ привык ...


может в мае 19г и будет 28, но в ближ. дни увидим уж очень большую разницу в банках и на черном рынке.


Это будет лишь повод для радости у карусельщиков-перекидчиков.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:30

Re: Валютный рынок в контексте

Это кстати первая официальная прямая агрессия РФ против военных Украины.

Это тоже самое, если бы Турция таранила и обстреливала российские корабли в Босфоре за дела в Сирии.

Мне кажется мы на пороге войны. Сейчас это трудно осознать, но клубок может завертеться.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 26 лис, 2018 01:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:30

итог дня:

Военное положение по РНБО: (если проголосуют завтра депутаты)
- без ограничений прав и свобод граждан
- без ограничений банковской системы
- без ограничений свободы слова
- без мобилизации и обьявления войны
- на 60 дней.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:30

  zzzzzz написав:Что то мне кажется что все будет как есть, только отменят выборы и запретят протесты.
П.с. слова Бирюкова не нужно мне цитировать. Бирюков никто.


После заседания СНБО Турчинов вышел сказать пару слов перед журналистами, и его спросили насчет выборов, он ответил, смотрите Закон о военном положении, там четко все описано, и ушел.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:34

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Что то мне кажется что все будет как есть, только отменят выборы и запретят протесты.
П.с. слова Бирюкова не нужно мне цитировать. Бирюков никто.


После заседания СНБО Турчинов вышел сказать пару слов перед журналистами, и его спросили насчет выборов, он ответил, смотрите Закон о военном положении, там четко все описано, и ушел.

косатая тётка сегодня на очередной конференции вещала про "з/п по штуке баксов на нос" и "отсутствии необходимости увеличивать пенсионный возраст".
любопытно будет послушать реакцию её советников на события.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:34

черновил заявил, что если будет паника в банковской системе, то нбу введет спец.распоряжение.
а что кто то сомневается, что не будет паники???)))
100% будет, особенно в ближ три недели.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Похоже, что место главного паникера занято прочно и безоговорочно. Чьих будете?


а вы случайно не с луны прилетели. назовите мне события в украине, когда не было паники. особенно в сег.время и после банкопадов и курса с 8. до 28))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:39

  Yuri_T написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Что то мне кажется что все будет как есть, только отменят выборы и запретят протесты.
П.с. слова Бирюкова не нужно мне цитировать. Бирюков никто.


После заседания СНБО Турчинов вышел сказать пару слов перед журналистами, и его спросили насчет выборов, он ответил, смотрите Закон о военном положении, там четко все описано, и ушел.

косатая тётка сегодня на очередной конференции вещала про "з/п по штуке баксов на нос" и "отсутствии необходимости увеличивать пенсионный возраст".
любопытно будет послушать реакцию её советников на события.


Все окончательно ясно станет завтра, будем смотреть какие ограничения введут по ВП.


Намеки, намеки....
"Предлагаю ограничить въезд в Украину некоторым категориям граждан РФ", - глава Госпогранслужбы Цигикал"
Разрыв дип отношений, введения визового режима с запоребриковскими не введут , почем ? - Вопрос риторический, сами ищите ответ.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 26 лис, 2018 01:42, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:41

  Игорь Алексеевич написав:черновил заявил, что если будет паника в банковской системе, то нбу введет спец.распоряжение.
а что кто то сомневается, что не будет паники???)))
100% будет, особенно в ближ три недели.


Скажем так - те, кто завтра первыми побегут за депозитами, долларами и продуктами, считают себя самыми умными. Хотя на самом деле они самые тупые :mrgreen: Они и провоцируют реакцию тех, кто поумнее - тех, кто сидел бы спокойно, не будь в обществе идиотов
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