Додано: Пон 26 лис, 2018 02:05

а что там со спиртным? тоже ограничения? и ком.час со скольки?

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.