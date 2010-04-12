Игорь Алексеевич написав:черновил заявил, что если будет паника в банковской системе, то нбу введет спец.распоряжение. а что кто то сомневается, что не будет паники???))) 100% будет, особенно в ближ три недели.
Скажем так - те, кто завтра первыми побегут за депозитами, долларами и продуктами, считают себя самыми умными. Хотя на самом деле они самые тупые Они и провоцируют реакцию тех, кто поумнее - тех, кто сидел бы спокойно, не будь в обществе идиотов
а вы хотите сказать у нас политики умные??? они и будут завтра руководить толпой идиотов из народа именно они с экранов тв и начнут нагнитать ситуацию в стране
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:а вы хотите сказать у нас политики умные??? они и будут завтра руководить толпой идиотов из народа
так в чем проблема? хоть один раз перестаньте быть таким идиотом и сразу всё наладится. и крокодил станет ловиться, и кокос расти, и яйца в цене не поднимутся
вы меня успокаиваете или себя. могу поспорить с вами, что завтра будет толпы в банках с вопросами, как разорвать дело и забрать бабло. а т.к. многие вклады не разрывные, то будет легенда, что банки не отдают деньги из за военного положения. да и черный рынок только и ждал такого заработка, а то уже всем менялам надоело зарабатывать на морже в 10коп.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
А ты что думаешь по поводу ВП , какая истинная цель ?
Есть мнение что ВП введут с целью перенести выборы Президента на осень. Для МВФ наличие ВП не является преградой для выделения транша, но не ясно как МВФ отнесется к отмене(переносу) выборов ?
как все и говорили с самого начало года, что порох введет осенью вп для отмены выборов. др. варианта я тоже не вижу. типа завтра от вп рухнет керченский мост или закончится война на донбасе. я думаю наоборот теперь будет повод для открытия огня по всем морским и воздушным целям. а это полномоштабная война и пипец всей экономики
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 лис, 2018 02:29, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
zzzzzz написав:Есть мнение что ВП введут с целью перенести выборы Президента на осень. Для МВФ наличие ВП не является преградой для выделения транша, но не ясно как МВФ отнесется к отмене(переносу) выборов ?
Только что выступал какой то эксперт и цитировал что то из статута МВФ с прямым запретом кредитовать страны с военным положением. Надо будет с утра погуглить, правда это или нет. Но по любому введение военного положения будет учитываться при утверждении или не утверждении программы. Это же очевидно.