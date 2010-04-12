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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68636864686568666867>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:46

  zРадио написав:
  Игорь Алексеевич написав:черновил заявил, что если будет паника в банковской системе, то нбу введет спец.распоряжение.
а что кто то сомневается, что не будет паники???)))
100% будет, особенно в ближ три недели.


Скажем так - те, кто завтра первыми побегут за депозитами, долларами и продуктами, считают себя самыми умными. Хотя на самом деле они самые тупые :mrgreen: Они и провоцируют реакцию тех, кто поумнее - тех, кто сидел бы спокойно, не будь в обществе идиотов


а вы хотите сказать у нас политики умные??? они и будут завтра руководить толпой идиотов из народа :roll: именно они с экранов тв и начнут нагнитать ситуацию в стране
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:49

  Игорь Алексеевич написав:а вы хотите сказать у нас политики умные??? они и будут завтра руководить толпой идиотов из народа :roll:

так в чем проблема?
хоть один раз перестаньте быть таким идиотом и сразу всё наладится. и крокодил станет ловиться, и кокос расти, и яйца в цене не поднимутся
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:50

Игорь Алексеевич

Думаю, що політики і чинуші - ті, що при владі завтра першими побіжать знімати свої вклади. Їх частка у вкладах найбільша.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:55

  Yuri_T написав:
  Игорь Алексеевич написав:а вы хотите сказать у нас политики умные??? они и будут завтра руководить толпой идиотов из народа :roll:

так в чем проблема?
хоть один раз перестаньте быть таким идиотом и сразу всё наладится. и крокодил станет ловиться, и кокос расти, и яйца в цене не поднимутся


вы меня успокаиваете или себя.
могу поспорить с вами, что завтра будет толпы в банках с вопросами, как разорвать дело и забрать бабло.
а т.к. многие вклады не разрывные, то будет легенда, что банки не отдают деньги из за военного положения.
да и черный рынок только и ждал такого заработка, а то уже всем менялам надоело зарабатывать на морже в 10коп.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:01

  diplomnet написав:«Но Порошенко боится исключительно Тимошенко,

А зря, народ таки может сделать так, чтоб обоим иудам не повезло. И всем остальным, которые грабили страну последние десятилетия, тоже.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:05

  Игорь Алексеевич написав:надоело зарабатывать на морже

мне бы не надоело.
только расскажите пож., где именно зарабатывают на моржах.
поеду завтра туда...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:05

а что там со спиртным? тоже ограничения? и ком.час со скольки?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:06

Yuri_T

А ты что думаешь по поводу ВП , какая истинная цель ?

Есть мнение что ВП введут с целью перенести выборы Президента на осень. Для МВФ наличие ВП не является преградой для выделения транша, но не ясно как МВФ отнесется к отмене(переносу) выборов ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:17

  zzzzzz написав:Yuri_T

А ты что думаешь по поводу ВП , какая истинная цель ?

Есть мнение что ВП введут с целью перенести выборы Президента на осень. Для МВФ наличие ВП не является преградой для выделения транша, но не ясно как МВФ отнесется к отмене(переносу) выборов ?


как все и говорили с самого начало года, что порох введет осенью вп для отмены выборов.
др. варианта я тоже не вижу.
типа завтра от вп рухнет керченский мост или закончится война на донбасе.
я думаю наоборот теперь будет повод для открытия огня по всем морским и воздушным целям. а это полномоштабная война и пипец всей экономики :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 лис, 2018 02:29, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:18

Re: Валютный рынок в контексте

zzzzzz написав:Есть мнение что ВП введут с целью перенести выборы Президента на осень. Для МВФ наличие ВП не является преградой для выделения транша, но не ясно как МВФ отнесется к отмене(переносу) выборов ?


Только что выступал какой то эксперт и цитировал что то из статута МВФ с прямым запретом кредитовать страны с военным положением.
Надо будет с утра погуглить, правда это или нет.
Но по любому введение военного положения будет учитываться при утверждении или не утверждении программы. Это же очевидно.
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