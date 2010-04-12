|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:19
охрименкона тв-112 сказал, что мвф денег не даст, будет в первые дни паника в банк.системе и инвесторы начнут выводить деньги и уходить с украины.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 лис, 2018 02:22, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:22
freeze
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:23
zzzzzz
и ты, и я, и почти все - лишь мелкие человечки, не знающие всех раскладов и, потому, на 100% не в состоянии правильно оценить где причины, а где следствия.
идёт борьба за европейский рынок газа.
русских вынудили втянуться в две войны.
но цели они не достигли, а транзитный украинский контракт заканчивается.
пару дней назад газпром объявил схему прокладки морской части экспортной ветки турецкого потока.
теперь нужен повод в очередной раз надавить на тов. Эрдогана.
может потому от наших потребовали эту провокацию.
местные же боссы и рады стараться, это же понятно.
для генералов так вообще время сытное...
а в неконтролируемые действия укро-политиков я не верю. что в 2014г., что сейчас. завтра в 19 заседание СБ ООН
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:24
Всем бодрости духа и сохранять спокойствие!
Час назад проезжал мимо Пентагона, там во всех окнах свет. Они, как и все мы, мечтаем как положить конец мерзопакостному русскому государству и падлючей русской нации. И вместе мы обязательно это сделаем!
Движуха это всё.
ЗЫ
Готовлюсь срочно к вам помогать бороться с русской сволочью.
Слава Україні!
Смерть москалям!
Ваш капитан.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:29
Так охри - один из предводителей тех идиотов, о которых я писал Тем более, что бОльшая часть доходов у него рублевая - у соловья на передаче раза 2-3 в неделю бывает
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:33
какой бы он не был, но он процитировал закон. а там указано денег мвф при вп не даёт. а если не даёт денег мвф, то и инвесторы не заходят в эту страну. а здесь вообще вп, то тем более не то что входить, а наоборот инвесторы будут выводить свой капитал. а это значит курс у.е. вверх и далее вынос денег с депозитов.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:34
Конечно мы узнаем истинные причины позже. Но в версию с давлением на Эрдогана не согласен. США за арест священника очень сильно ударили по Эрдогану своими санкциями ,да так что он через неделю его выдал США. Хотя в данном случае может США все хотят сделать чужими руками, тогда версия может быть правдоподобной.
Насчет заседания СБ ООН , я вообще этот импотентный орган не воспринимаю , они кроме глубокой озабоченности ничего не могут сделать.
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:35
Игорь Алексеевич
Вы можете прочитать мой пост с цитатой главы представительства МВФ , вместо того что-бы тут рассказывать про Охрименко ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:39
да не важно, делают другие. не публично.
это трибуна как раз для публичных заявлений представителей МИД главных решал.
в т.ч. для формирования общественного мнения через, типа, ретранслирование многочисленными СМИ основных месседжей.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:39
Re: Валютный рынок в контексте
Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
|