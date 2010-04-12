Додано: Пон 26 лис, 2018 02:23

zzzzzz

и ты, и я, и почти все - лишь мелкие человечки, не знающие всех раскладов и, потому, на 100% не в состоянии правильно оценить где причины, а где следствия.

идёт борьба за европейский рынок газа.

русских вынудили втянуться в две войны.

но цели они не достигли, а транзитный украинский контракт заканчивается.

пару дней назад газпром объявил схему прокладки морской части экспортной ветки турецкого потока.

теперь нужен повод в очередной раз надавить на тов. Эрдогана.

может потому от наших потребовали эту провокацию.

местные же боссы и рады стараться, это же понятно.

для генералов так вообще время сытное...

а в неконтролируемые действия укро-политиков я не верю. что в 2014г., что сейчас. завтра в 19 заседание СБ ООН

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.