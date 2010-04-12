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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6864686568666867

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:42

  zzzzzz написав:Игорь Алексеевич
Вы можете прочитать мой пост с цитатой главы представительства МВФ , вместо того что-бы тут рассказывать про Охрименко ?


я читал, но пока не только охрименко, но и др. политики говорят, что денег мвф не даст. и это не только с опоз. но и с партии гаранта, тоже говорят, что транша может не быть. но типа ничего страшного - нам помогут др.международные организации :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:45

  Игорь Алексеевич написав:какой бы он не был, но он процитировал закон. а там указано денег мвф при вп не даёт.


:shock: Деятельность МВФ регулирует закон? Кажется, кому-то пора отдохнуть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:46

Re: Валютный рынок в контексте

Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?


Доллар это святое, уже составил план завтра с утречка поотправляю гривну всем своим контрагентам, пусть у них голова болит потом за курс.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:47

  Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?

а что кто то держит большой нал под подушкой? а банки ограничат как пить дать с выдачей, даже с карт.счетов. поэтому это могут сделать те кто все же держал нал в кармане. а на форуме в основном те кто играет на кешбек по кредиткам. а у.е. держат на 3мес.деле или на картах в разных банках. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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