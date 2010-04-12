я читал, но пока не только охрименко, но и др. политики говорят, что денег мвф не даст. и это не только с опоз. но и с партии гаранта, тоже говорят, что транша может не быть. но типа ничего страшного - нам помогут др.международные организации
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:42
я читал, но пока не только охрименко, но и др. политики говорят, что денег мвф не даст. и это не только с опоз. но и с партии гаранта, тоже говорят, что транша может не быть. но типа ничего страшного - нам помогут др.международные организации
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:45
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:46
Re: Валютный рынок в контексте
Доллар это святое, уже составил план завтра с утречка поотправляю гривну всем своим контрагентам, пусть у них голова болит потом за курс.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:47
а что кто то держит большой нал под подушкой? а банки ограничат как пить дать с выдачей, даже с карт.счетов. поэтому это могут сделать те кто все же держал нал в кармане. а на форуме в основном те кто играет на кешбек по кредиткам. а у.е. держат на 3мес.деле или на картах в разных банках.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 03:01
а потом выяснится, что ICU снова скупала подешевевшие при шухере бонды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 03:05
Re: Валютный рынок в контексте
Конвертануть можно и то что на счетах, если не на срочных, не обязательно в кеш выводить
Додано: Пон 26 лис, 2018 03:12
А еще не забывайте, что война или военное положение есть очень веское и общепризанное основание для введения моратория на обслуживание внешнего долга.
В любой момент Украина теперь может это объявить и все остальные даже и не пикнут.
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