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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:46
Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
Доллар это святое, уже составил план завтра с утречка поотправляю гривну всем своим контрагентам, пусть у них голова болит потом за курс.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 02:47
Faceless написав:
Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
а что кто то держит большой нал под подушкой? а банки ограничат как пить дать с выдачей, даже с карт.счетов. поэтому это могут сделать те кто все же держал нал в кармане. а на форуме в основном те кто играет на кешбек по кредиткам. а у.е. держат на 3мес.деле или на картах в разных банках.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 03:01
Faceless написав:
Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
а потом выяснится, что ICU снова скупала подешевевшие при шухере бонды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 03:05
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав:
Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
а что кто то держит большой нал под подушкой? а банки ограничат как пить дать с выдачей, даже с карт.счетов. поэтому это могут сделать те кто все же держал нал в кармане. а на форуме в основном те кто играет на кешбек по кредиткам. а у.е. держат на 3мес.деле или на картах в разных банках.
Конвертануть можно и то что на счетах, если не на срочных, не обязательно в кеш выводить
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Faceless
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Додано: Пон 26 лис, 2018 07:01
Извините,может уже и обсуждалось(пока некогда читать),но только что услышал,что сегодня будут принимать решение по военному положению на 60 дней! Может кто-то знает,если введут ВП,то как при ВП работают банки и межбанк?
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bub-har
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Додано: Пон 26 лис, 2018 07:07
Сегодня стоит сливать валюту ближе к 16? Или даже если ВР не поддержит военное положение курс будет расти?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 26 лис, 2018 07:15
bub-har написав:
при ВП работают банки и межбанк?
все работает...и МВФ выдает кредиты...наше ВП это такой себе сигнал на северо-восток, что выборов может и не быть...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Пон 26 лис, 2018 07:23
BBC написав:
Сегодня стоит сливать валюту ближе к 16? Или даже если ВР не поддержит военное положение курс будет расти?
Я бы на вашем месте снял все деньги с банковских счётов, купил доллары и взял билет куда-либо из Борисполя.
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