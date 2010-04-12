RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 686568666867686868696870>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:46

Re: Валютный рынок в контексте

Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?


Доллар это святое, уже составил план завтра с утречка поотправляю гривну всем своим контрагентам, пусть у них голова болит потом за курс.
freeze
4
 
Повідомлень: 8614
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2480 раз.
Подякували: 3471 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:47

  Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?

а что кто то держит большой нал под подушкой? а банки ограничат как пить дать с выдачей, даже с карт.счетов. поэтому это могут сделать те кто все же держал нал в кармане. а на форуме в основном те кто играет на кешбек по кредиткам. а у.е. держат на 3мес.деле или на картах в разных банках. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4054
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 03:01

  Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?

а потом выяснится, что ICU снова скупала подешевевшие при шухере бонды.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13319
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1791 раз.
Подякували: 3749 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 03:05

Re: Валютный рынок в контексте

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?

а что кто то держит большой нал под подушкой? а банки ограничат как пить дать с выдачей, даже с карт.счетов. поэтому это могут сделать те кто все же держал нал в кармане. а на форуме в основном те кто играет на кешбек по кредиткам. а у.е. держат на 3мес.деле или на картах в разных банках. :roll:
Конвертануть можно и то что на счетах, если не на срочных, не обязательно в кеш выводить
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22706
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5098 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 03:12

  zzzzzz написав:freeze

Что касается возможного введения военного положения, то у МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях. Мы уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

Для нас важно, чтобы у страны был план реформ и чтобы действия властей способствовали его реализации. В случае прогресса в этом направлении мы всегда готовы обсуждать наше дальнейшее сотрудничество.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... UqWzIHaHjI


А еще не забывайте, что война или военное положение есть очень веское и общепризанное основание для введения моратория на обслуживание внешнего долга.
В любой момент Украина теперь может это объявить и все остальные даже и не пикнут.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6681
З нами з: 14.11.11
Подякував: 290 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 07:01

Re: Валютный рынок в контексте

Извините,может уже и обсуждалось(пока некогда читать),но только что услышал,что сегодня будут принимать решение по военному положению на 60 дней! Может кто-то знает,если введут ВП,то как при ВП работают банки и межбанк?
bub-har
 
Повідомлень: 1428
З нами з: 13.07.16
Подякував: 517 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 07:07

Сегодня стоит сливать валюту ближе к 16? Или даже если ВР не поддержит военное положение курс будет расти?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14018
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 07:15

  bub-har написав: при ВП работают банки и межбанк?


все работает...и МВФ выдает кредиты...наше ВП это такой себе сигнал на северо-восток, что выборов может и не быть...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 07.06.12
Подякував: 700 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:20

  diplomnet написав:Военное положение по РНБО: (если проголосуют завтра депутаты)
- без ограничений прав и свобод граждан
- без ограничений банковской системы
- без ограничений свободы слова
- без мобилизации и обьявления войны
- на 60 дней.
а зачем тогда? чтоб выборы отменить?
Moneta
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 26.06.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:28

  Faceless написав:https://twitter.com/mil_in_ua/status/1066788268879085573
Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море.


и что они там будут делать? какая у них тактическая задача (кроме как покинуть базу)?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 686568666867686868696870>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tea і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1377, 1378, 1379
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13781 1569477
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 02:40
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6500 1374594
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 15:14
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64139)
26.11.2018 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.