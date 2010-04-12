Додано: Пон 26 лис, 2018 08:38

вроде из источников вп хотят ввести не на всей территории, а только в донецкой, луганской и возможно запорожской обл.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.